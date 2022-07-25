На кошти з продажу картини Примаченко купили 125 автівок для ЗСУ

Збройним силам України передали 125 автомобілів Volkswagen T5.

Автівки для бійців купили за гроші, виручені з продажу картини Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку".

Полотно художниці пішло з молотка за 500 тисяч доларів.

Про це повідомив український шоумен та волонтер Сергій Притула у Facebook.

"Кожного разу, коли я бачу, як чергова колона "бусів Примаченко" прямує до наших захисників, то з вдячністю згадую і того добродія, який придбав картину на аукціоні, і те подружжя колекціонерів, яке передало картину у розпорядження нашого фонду, і усіх хто допоміг з проведенням того, аукціону, який я запам‘ятаю до кінця життя", – додає волонтер.

Однак крім бусів українським військовим потрібні джипи, пікапи та медичні автомобілі.

Притула наголошує: надіслати донат його фонду можна за цим посиланням.

Картина "Квіти виросли коло четвертого блока". Фото: НАМУ

Нагадаємо, раніше Благодійний Фонд Сергія Притули разом з Аукціонним домом ДУКАТ продали полотно мисткині "Квіти виросли коло четвертого блока" 1990 року.

Полотно зі своєї сімейної колекції передали Ігор Понамарчук та Дар'я Добріян.

Сім’я Примаченко підтримала аукціон і відмовилася від роялті, адже усі кошти з продажу були зібрані на допомогу українським захисникам.

Після аукціону картину Марії Примаченко передали на відповідальне зберігання Національному художньому музею України.