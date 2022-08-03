Кількість зруйнованих культурних об'єктів росіянами росте: за тиждень виявили 7 руйнацій

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 серпня 2022

В Україні станом на 30 липня зафіксували руйнації 450 об'єктів культурної спадщини через вторгнення росіян. 

14 з них зазнали тотального знищення, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Окупанти пошкодили та зруйнували: 

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  • 23 пам’ятки національного значення;
  • 105 пам’яток місцевого значення;
  • 108 об’єктів цінної історичної забудови;
  • 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.
 Інфографіка від Мінкульту

Експерти підтвердили, що росіяни вщент зруйнували Георгіївську православну церкву у с. Заворичі та Вознесенську православну церкву у с. Лук’янівка на Київщині.

"Ці цифри, на жаль, не є фінальними і списки пошкоджених релігійних споруд фахівці продовжують уточнювати. Наразі ще близько 50 епізодів перебувають на перевірці", – сказала заступниця Міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва. 

У Мінкульті додали, що внаслідок дій окупантів постраждали 346 мистецьких об'єктів та закладів культури. 

Найчастіше росіяни гатили по театрах, будинках культури та бібліотеках – пошкоджено 111 споруд.  

Ворог знищив 48 меморіальних пам'ятників та 34 будівлі музеїв і заповідників.

Нагадаємо, що станом на 22 липня у Мінкульті повідомляли про 434 зруйнованих культурних об'єкти.

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