Кількість зруйнованих культурних об'єктів росіянами росте: за тиждень виявили 7 руйнацій

В Україні станом на 30 липня зафіксували руйнації 450 об'єктів культурної спадщини через вторгнення росіян.
14 з них зазнали тотального знищення, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Окупанти пошкодили та зруйнували:
- 23 пам’ятки національного значення;
- 105 пам’яток місцевого значення;
- 108 об’єктів цінної історичної забудови;
- 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.
|Інфографіка від Мінкульту
Експерти підтвердили, що росіяни вщент зруйнували Георгіївську православну церкву у с. Заворичі та Вознесенську православну церкву у с. Лук’янівка на Київщині.
"Ці цифри, на жаль, не є фінальними і списки пошкоджених релігійних споруд фахівці продовжують уточнювати. Наразі ще близько 50 епізодів перебувають на перевірці", – сказала заступниця Міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.
У Мінкульті додали, що внаслідок дій окупантів постраждали 346 мистецьких об'єктів та закладів культури.
Найчастіше росіяни гатили по театрах, будинках культури та бібліотеках – пошкоджено 111 споруд.
Ворог знищив 48 меморіальних пам'ятників та 34 будівлі музеїв і заповідників.
Нагадаємо, що станом на 22 липня у Мінкульті повідомляли про 434 зруйнованих культурних об'єкти.
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