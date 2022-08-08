Чому не евакуювали музеї з окупованих територій – пояснюють у Мінкульті

У Міністерстві культури та інформаційної політики розповіли, що врятувати частину музеїв з-під російської окупації не вдалось через брак коштів та спротив директорів.
В інтерв’ю "Суспільному" очільник МКІП Олександр Ткаченко розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі музеїв і для їхнього вивезення потрібна допомога місцевої влади.
"Для того, щоб здійснити необхідну евакуацію, потрібне рішення не тільки Міністерства культури, але й взаємодія з місцевими органами влади", – сказав Ткаченко.
Окрім цього, міністерство не має необхідного бюджету для самостійної евакуації музеїв.
|Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: МКІП
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Ткаченко розповів, що з початку повномасштабної війни вдалось врятувати тисячі експонатів, але лише там, де була співпраця місцевих органів влади.
"З огляду на те, як відбувалися події в Донецькій та Херсонській областях, щоб організувати виїзд, потрібно спакувати речі, потрібна співпраця з місцевими органами влади, транспортування тощо. Зробити це за 3-4 дні фізично неможливо", – зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, раніше Ткаченко звинуватив місцеву і керівників музеїв Маріуполя, які не погоджувались евакуювати експозиції поки це було можливо.
Окупантам вдалось вкрасти з Маріуполя 7 витворів мистецтва, зокрема картини Куїнджі та Айвазовського, ікони та скульптури.
Також вони викрали унікальну колекцію медальєрного мистецтва маріупольця Юхима Харабета.
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