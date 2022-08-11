У Мінкульті розповіли, коли демонтують радянський герб зі щита "Батьківщини-матері"

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 серпня 2022

Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" збираються замінити  у 2023 році.

Цьогоріч влада розроблятиме план демонтажу та підготовку до технічних робіт, про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 серпня в ефірі телемарафону.

"Будемо знімати серп і молот, будемо обережно переносити пам’ятки радянським "видатним" діячам, але будемо робитимемо це відповідно до закону. Ми все ж таки Європейська держава", – сказав Ткаченко.

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Міністр зазначив, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

Фото: Viacheslav_Petrusha/Depositphotos

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Окрім цього наразі існує законодавче протиріччя між вшануванням пам’яток Другої світової війни та боротьбою з радянськими символами.

У Мінкульті також анонсували конкурс на проєкт українського герба, який мають розмістити на щиті замість серпа і молота.

"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні і проєктні , на це в нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж  розпочнемо наступного року, тоді ж як і конкурс на проєкт Тризубу, який ми збираємось там розмістити", – каже Ткаченко.

Він також нагадав, що під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-Матері" та замінити його тризубом.

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Ткаченко вважає це доказом того, що у свідомості українців сприйняття монумента змінилось у порівнянні з радянським часом.

"Це наша "Батьківщина-мати" яка дивиться на схід і захищає цю країну", – сказав він.

Раніше Ткаченко також висловився різко проти пропозиції знести "Батьківщину-мати" через високу вартість демонтажу та символізм монумента.

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