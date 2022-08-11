У Мінкульті розповіли, коли демонтують радянський герб зі щита "Батьківщини-матері"

Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" збираються замінити у 2023 році.

Цьогоріч влада розроблятиме план демонтажу та підготовку до технічних робіт, про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 серпня в ефірі телемарафону.

"Будемо знімати серп і молот, будемо обережно переносити пам’ятки радянським "видатним" діячам, але будемо робитимемо це відповідно до закону. Ми все ж таки Європейська держава", – сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

Окрім цього наразі існує законодавче протиріччя між вшануванням пам’яток Другої світової війни та боротьбою з радянськими символами.

У Мінкульті також анонсували конкурс на проєкт українського герба, який мають розмістити на щиті замість серпа і молота.

"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні і проєктні , на це в нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді ж як і конкурс на проєкт Тризубу, який ми збираємось там розмістити", – каже Ткаченко.

Він також нагадав, що під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-Матері" та замінити його тризубом.

Ткаченко вважає це доказом того, що у свідомості українців сприйняття монумента змінилось у порівнянні з радянським часом.

"Це наша "Батьківщина-мати" яка дивиться на схід і захищає цю країну", – сказав він.

Раніше Ткаченко також висловився різко проти пропозиції знести "Батьківщину-мати" через високу вартість демонтажу та символізм монумента.