"Культура може і повинна бути зброєю": в Берліні проходить виставка на підтримку України

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 серпня 2022

У Берліні 26 серпня проходить виставка "Самопал", на якій  представлені унікальні твори сучасного українського мистецтва.

Подія відбудеться у центрі культури Monopol, повідомили на сторінці закладу в Instagram.

Одноденну виставку назвали "Самопал" через те, що ідентичну назву має нелегальна зброя, яку виготовляють неофіційно. 

"Ми зібралися разом, щоб довести за допомогою науково обґрунтованого методу, що культура може і повинна бути зброєю, особливо під час війни.

Ми можемо не вміти стріляти з кулеметів чи водити танк, можемо не вміти копати окопи чи правильно укріплювати вогневі позиції. Але в наших руках навіть мистецтво може стати зброєю. Тому що ми українці", – зазначили організатори.

 Одна з картин виставки. Фото від організаторів

Усі експонати цієї виставки можна буде придбати. Кошти, виручені під час заходу передадуть у Київський військовий госпіталь, в якому захисники України проходять лікування та реабілітацію.

 Картина виставки

Нагадаємо, у Коломийський музей писанки передали унікальний експонат – писанку з уламків російських ракет. Її зробили військові, які прикрасили великодній атрибут національною символікою та створили дерев'яну інсталяцію.

 Експонат на продаж

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