Комітет ВР рекомендує Держкіно скасувати указ про реорганізацію Довженко-Центру

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Кабінету Міністрів та Держкіно щодо скасування наказ про реорганізацію Довженко-Центру.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради Євгенія Кравчук.

Вона зауважила, що Довженко-Центр одночасно має державну та комерційну складову. Через це держава не може дотувати установу і покращити умови для зберігання колекцій.

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"Важливо забезпечити цілісність багатотисячної колекції кіноплівок. Розділяти її на шматки і передавати різним установам на зберігання – точно не варіант. Міжнародні експерти застерігають від таких дій", – додала Євгенія Кравчук.

Фото: vicnt2815 / Depositphotos

Саме тому на думку депутатки варто перш за все врегулювати питання, пов’язані з правом інтелектуальної власності.

"Окрім того, викликає сумніви необхідність ухвалення радикальних рішень під час дії воєнного стану без розгортання широкої публічної дискусії із залученням всіх зацікавлених сторін", – додає вона.

Тому Комітет має підготувати комплексне обґрунтоване рішення, яке забезпечить збереження Центру та його колекції.

У Міністерстві культури та інформаційної політики також підтримали рішення Комітету та звернули увагу на необхідність збереження музейної колекції Довженко-Центру:

"Музейну колекцію повинна зберігати відповідна інституція або зі статусом музею, або зі статусом музею-архіву. Так само за колекцією мають доглядати відповідні фахівці", – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

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Він ще раз наголосив, що незалежно від форми діяльності та фінансування, зміни мають відбуватися структуровано.

"В будь-якому разі питання реорганізації Довженко-Центру не повинно проводитись в такий спосіб та підхід", – додав очільник Мінкульту.