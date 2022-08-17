Проти ліквідації кіноспадщини: у Мінкульті відреагували на реорганізацію Довженко-Центру

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на заяву про реорганізацію Довженко-центру.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко нагадав, що рішенням Кабінету міністрів Держкіно перестало підпорядковуватися Мінкульту.
"Програма будь-якої реорганізації тепер виключно прерогатива Держкіно.
В рішенні Держкіно щодо Довженко-Центру мова не йде про ліквідацію, а тільки про реорганізацію", – підкреслив він.
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Олександр Ткаченко додав, що ситуацію мають роз'яснити в агентстві.
"Міністерство виступає проти нехтування та ліквідації кіноспадщини, тому подібна заява є несподіванкою і для нас", – зазначили на сторінці відомства.
Нагадаємо, що в Держкіно планують провести реорганізацію. Для того мають створити 2 нових держпідприємства, одному з них передадуть фільмофонд.
Через відсутність пояснень від відомства, працівники обурені ймовірними звільненнями, а доля самого кіноархіву – незрозуміла.
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