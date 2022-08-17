Проти ліквідації кіноспадщини: у Мінкульті відреагували на реорганізацію Довженко-Центру

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на заяву про реорганізацію Довженко-центру.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко нагадав, що рішенням Кабінету міністрів Держкіно перестало підпорядковуватися Мінкульту.

"Програма будь-якої реорганізації тепер виключно прерогатива Держкіно.

Реклама:

В рішенні Держкіно щодо Довженко-Центру мова не йде про ліквідацію, а тільки про реорганізацію", – підкреслив він.

Фото: sframe / Depositphotos

Олександр Ткаченко додав, що ситуацію мають роз'яснити в агентстві.

"Міністерство виступає проти нехтування та ліквідації кіноспадщини, тому подібна заява є несподіванкою і для нас", – зазначили на сторінці відомства.

Нагадаємо, що в Держкіно планують провести реорганізацію. Для того мають створити 2 нових держпідприємства, одному з них передадуть фільмофонд.

Через відсутність пояснень від відомства, працівники обурені ймовірними звільненнями, а доля самого кіноархіву – незрозуміла.