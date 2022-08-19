Репутаційна втрата для країни: культурні інституції виступили проти "реорганізації" Довженко-Центру

Культурні інституції виступили проти "реорганізації" Довженко-Центру, де зберігається національний кіноархів. Рішення назвали "прямою репутаційною втратою" для всієї України у той час, коли до неї прикута увага світу.

Український інститут, музейний комплекс "Мистецький Арсенал" та PEN Ukraine закликали Кабінет міністрів скасувати відповідний наказ Державного агентства з питань кіно.

"Закликаємо Кабінет Міністрів України зупинити рішення підпорядкованого йому Державного агентства України з питань кіно щодо "реорганізації" Довженко-Центру, який представляє Україну у Міжнародній федерації кіноархівів та є цілісною організацією, що довела свою ефективність як в Україні, так і за її межами", – йдеться у заяві.

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У культурних інституціях вважають, що скорочення повноважень Довженко-Центру призведе до фактичного згортання однієї з найуспішніших інституцій української культури та культурної дипломатії.

"Це рішення зруйнує цілісну інституційну модель Довженко-Центру, яка полягає у збереженні, дослідженні, переосмисленні та промоції українського архівного і сучасного кіно в Україні і за кордоном", – наголошується у зверненні.

Також українські культурні діячі проводять аналогію з музеями, заявляючи, що у такому разі кожен із них мали б розділити на кілька установ, встановши бар’єри між ними, що унеможливило б виконання місії сучасної культурної інституції.

"Це повністю суперечить сучасним підходам до культурного менеджменту, які передбачають мультидисциплінарність, гнучкість, постійний пошук нових сенсів та опору на культурну спадщину", – підкреслюють в Українському інституті.

Головною проблемою "реорганізації" назвали також те, що це може послабити спроможність України розповідати свою історію на міжнародній арені, коли до неї прикута "безпрецедентна увага світу".

"Сталість культурних інституцій, особливо у часи війни та політико-економічних криз, є важливим елементом національної безпеки та відображає рівень суб’єктності країни – того, чи здатна вона виступати повноцінною стороною у діалозі з іншими учасниками світової політики", – наголошується у заяві.

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В Українському інституті назвали фактори, які можуть призвести до репутаційних втрат України в очах закордонних партнерів, донорів та інвесторів:

реорганізація чи ліквідація Довженко-Центру,

розхитування організаційної структури,

позбавлення матеріальних культурних активів, таких як фільмофонд,

тиск на команди тощо.

"Такі дії розцінюються закордонними партнерами та донорами як корупційні ризики та неповага до співпраці та наданої раніше підтримки. Це ознака того, що спільні цінності поставлені під сумнів. Нищення успішних культурних інституцій зашкодить довірі до України у світі, послабить підтримку дій Президента та Уряду України, які сьогодні є визначальними для відстоювання незалежності України", – аргументують свою позицію в установі.

Також там застерігають, що "реорганізація" Довженко-Центру унеможливить багато міжнародних проєктів, які необхідні для популяризації української кіноспадщини у світі.

"Критика такого рішення з боку фахової культурної спільноти є серйозною підставою для перегляду відповідного наказу Держкіно України", – підсумували в Українському інституті.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні розгорівся скандал щодо можливої ліквідації Довженко-Центру, де зберігається архів вітчизняного кіно. Згодом у Мінкульті відреагували на рішення Держкіно, виступивши проти "ліквідації кіноспадщини". При цьому глава відомства Олександр Ткаченко зауважив, що "програма будь-якої реорганізації тепер виключно прерогатива Держкіно".

Водночас у Держкіно заявили, що не збираються ліквідовувати інституцію, натомість хочуть скоротити її повноваження. Пояснення не заспокоїло суспільство – українці створили петицію про скасування можливої ліквідації інституції.