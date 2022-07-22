Скільки культурних пам'яток в Україні зруйнували росіяни: у Мінкульті назвали цифру

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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22 липня 2022

В Україні з початку повномасштабної війни зафіксували 434 воєнні злочини проти пам'яток культурної спадщини з боку російських окупантів.

Такі дані оприлюднили в Міністерстві культури та інформаційної політики станом на 22 липня.

Загалом внаслідок обстрілів війська РФ пошкодили 129 пам'яток культурної спадщини, з них 22 – національного значення, 100 – місцевого значення та 7 – щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

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Окрім цього окупанти пошкодили 105 об’єктів цінної історичної забудови українських міст.

Фото: palinchak/Depositphotos

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Серед знищених культурних об'єктів:

  • 149 релігійних споруд, 50 з яких є пам’ятками історії.
  • 46 пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку XXI ст.;
  • 33 музеї та заповідники;
  • 41 бібліотека;
  • 65 будинків культури, театрів та кінотеатрів.

Найбільше злочинів проти культурної спадщини України зафіксували у Харківській області.

Загалом руйнування пам'ятками завдали у 15 областях України:

  • Харківська область – 99;
  • Донецька область – 97;
  • Київська область – 79;
  • Луганська область – 44;
  • Чернігівська область – 38;
  • Сумська область – 28;
  • Запорізька область – 16;
  • Миколаївська область – 8;
  • Житомирська область – 6;
  • Київ – 5;
  • Херсонська область – 5;
  • Дніпропетровська область – 4;
  • Одеська область – 2;
  • Вінницька область – 2;
  • Львівська область – 1.

При цьому повідомлення щодо обстрілів та пошкоджень культурної спадщини з боку росіян продовжують надходити.

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У Мінкульті закликали повідомляти про злочини військових РФ на платформі за посиланням.

"Усі матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців", – каже заступниця міністра культури Катерина Чуєва.

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