Скільки культурних пам'яток в Україні зруйнували росіяни: у Мінкульті назвали цифру

В Україні з початку повномасштабної війни зафіксували 434 воєнні злочини проти пам'яток культурної спадщини з боку російських окупантів.
Такі дані оприлюднили в Міністерстві культури та інформаційної політики станом на 22 липня.
Загалом внаслідок обстрілів війська РФ пошкодили 129 пам'яток культурної спадщини, з них 22 – національного значення, 100 – місцевого значення та 7 – щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.
Окрім цього окупанти пошкодили 105 об’єктів цінної історичної забудови українських міст.
|Фото: palinchak/Depositphotos
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Серед знищених культурних об'єктів:
- 149 релігійних споруд, 50 з яких є пам’ятками історії.
- 46 пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку XXI ст.;
- 33 музеї та заповідники;
- 41 бібліотека;
- 65 будинків культури, театрів та кінотеатрів.
Найбільше злочинів проти культурної спадщини України зафіксували у Харківській області.
Загалом руйнування пам'ятками завдали у 15 областях України:
- Харківська область – 99;
- Донецька область – 97;
- Київська область – 79;
- Луганська область – 44;
- Чернігівська область – 38;
- Сумська область – 28;
- Запорізька область – 16;
- Миколаївська область – 8;
- Житомирська область – 6;
- Київ – 5;
- Херсонська область – 5;
- Дніпропетровська область – 4;
- Одеська область – 2;
- Вінницька область – 2;
- Львівська область – 1.
При цьому повідомлення щодо обстрілів та пошкоджень культурної спадщини з боку росіян продовжують надходити.
У Мінкульті закликали повідомляти про злочини військових РФ на платформі за посиланням.
"Усі матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців", – каже заступниця міністра культури Катерина Чуєва.
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