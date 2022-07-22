Скільки культурних пам'яток в Україні зруйнували росіяни: у Мінкульті назвали цифру

В Україні з початку повномасштабної війни зафіксували 434 воєнні злочини проти пам'яток культурної спадщини з боку російських окупантів.

Такі дані оприлюднили в Міністерстві культури та інформаційної політики станом на 22 липня.

Загалом внаслідок обстрілів війська РФ пошкодили 129 пам'яток культурної спадщини, з них 22 – національного значення, 100 – місцевого значення та 7 – щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

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Окрім цього окупанти пошкодили 105 об’єктів цінної історичної забудови українських міст.

Серед знищених культурних об'єктів:

149 релігійних споруд, 50 з яких є пам’ятками історії.

46 пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку XXI ст.;

33 музеї та заповідники;

41 бібліотека;

65 будинків культури, театрів та кінотеатрів.

Найбільше злочинів проти культурної спадщини України зафіксували у Харківській області.

Загалом руйнування пам'ятками завдали у 15 областях України:

Харківська область – 99;

Донецька область – 97;

Київська область – 79;

Луганська область – 44;

Чернігівська область – 38;

Сумська область – 28;

Запорізька область – 16;

Миколаївська область – 8;

Житомирська область – 6;

Київ – 5;

Херсонська область – 5;

Дніпропетровська область – 4;

Одеська область – 2;

Вінницька область – 2;

Львівська область – 1.

При цьому повідомлення щодо обстрілів та пошкоджень культурної спадщини з боку росіян продовжують надходити.

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У Мінкульті закликали повідомляти про злочини військових РФ на платформі за посиланням.

"Усі матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців", – каже заступниця міністра культури Катерина Чуєва.