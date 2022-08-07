Годинник з "Авророю" і мармуровий Ленін: на Чернігівщині відкриють музей радянської пропаганди

У музеї в Прилуках, що на Чернігівщині, відкриють експозицію з предметів радянської пропаганди.

Експозицію облаштовують у філії Прилуцького краєзнавчого музею – музеї Олега Кошового, розповіла "Суспільному" директорка Тетяна Зоць.

У такий спосіб музейники хочуть продемонструвати, як людям нав'язували чужу історію.

Наразі експозиція лише готується до показу. Її представлять у трьох залах. У першому розмістять атрибути побуту містян у радянські роки на прикладі родини Кошових. У другому залі можна буде побачити предмети, які радянська влада використовувала для пропаганди.

Музей Олега Кошового у Прилуках

У музеї серед іншого представлять вирізьбленого на мармурі та вишитого Леніна, колгоспниць на полотнах та радіоли із червоними зірками. Також одним із елементів експозиції є годинник.

Годинник з крейсером "Аврора" і гаслом СРСР

"Вкладено все – (крейсер) Аврора, Зимовий палац, гасло. Це радянська пропаганда, коли у тебе в будинку висить ось такий годинник, ти кожні 2-3 години поглядаєш котра година, ти дивишся , і в голові відкладається Аврора, такий історичний момент, переможний, тобто, нам намагалися дати чужу історію", – наголошує Зоць.

Предмети побуту часів СРСР

Також експозиція складатиметься із предметів живопису і скульптури соцреалізму, які розмістять у третьому залі музею. Ці предмети мистецтва часів СРСР мають "нагадати", як митці намагалися вижити, догоджаючи партії.

Робота художника Анатолія Шкурка також буде представлена у музеї радянської пропаганди

Зокрема, у музеї можна буде побачити картину місцевого художника Анатолія Шкурка. За словами директорки культурної установи, робота унікальна тим, що ній зображена втрачена дзвіниця Собору Різдва Пресвятої Богородиці.

"Робота авторства Шкурка Анатолія, 50-ті роки. Тема – встановлення радянської влади на центральній площі міста Прилуки. Всі підтримують, всі задоволені. А насправді ми знаємо про велику кількість повстанського руху, повстанські загони. Які діяли зокрема і тут на Прилуччині, які намагалися боротися проти встановлення більшовицької влади", – наголошує Зоць.

Вишите зображення Леніна

Створення експозиції з предметів радянської пропаганди відбувається в часи активної декомунізації й дерусифікації по всій Україні на тлі військової агресії РФ. Тож деякі елементи експозиції музею віддають самі містяни.

При цьому більшість експонатів для виставки музей взяв із власного фондосховища.

"Іде процес дерусифікації, процес декомунізації, то власне виставка цієї радянської пропаганди, впливу її на суспільство, формування суспільства, вона якраз є актуальною", – вважає Зоць.

Директорка музею Тетяна Зоць. Усі фото: Суспільне Чернігів

Наразі у музеї Олега Кошового триває процес розміщення експонатів, однак уже найближчим часом експозицію планують відкрити для відвідувачів, додала директорка культурної установи.