Народних артистів, які підтримують або замовчують агресію РФ, позбавлять звань – Ткаченко

Яна Осадча журналіст
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13 вересня 2022

Народні артисти України, які замовчують або підтримують російську агресію, будуть позбавлені звань.

Про це заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", вважає він.

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За словами міністра, наразі ведеться робота над поправками в закони, "щоб таких "народних" більше країна не бачила".

 Олександр Ткаченко

Нагадаємо, у березні 2022 року комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до президента з ініціативою позбавити почесних звань артистів, які підтримали російську агресію або замовчують війну. 

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