"Булгаков – киянин": Ткаченко заявив, що музей письменника РФ закривати не треба

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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2 вересня 2022

Міністр культур та інформаційної політики Олександр Ткаченко не розуміє, чим "завадив" Національній спілці письменників музей Булгакова у Києві, закриття якого вони ініціювали.

Про це глава відомства заявив під час брифінгу 2 вересня.

Міністр, коментуючи відповідне звернення Спілки, заявив, що музей російського письменника у центрі столиці "точно" закривати не треба. Аргументував свою позицію Ткаченко тим, що Міхаіл Булгаков – "киянин".

"Мені дивно було прочитати заяву пілки письменників. Чим завадив музей Спілці письменників не знаю. Булгаков киянин. Так, у нього були в деяких його творах, художніх, підкреслюю, творах, репліки певних героїв щодо визвольних змагань України на початку 20-го століття.

Але думаю, що музей тут точно не винен. Ні музей, ні пам’ятник. Я думаю, що спілці є чим займатися, ніж вирішувати питання музею Булгакова. Позиція очевидна – точно не варто чіпати", – наголошує глава Мінкульту.

 Музей Булгакова у Києві. Фото з Facebook-сторінки музею 

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Нагадаємо, 30 серпня у секретаріаті Національної спілки письменників України ініціювали закриття музею російського письменника у Києві, який "оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а  й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації".

Замість музею Булгакова спілка письменників пропонує створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця. Він мешкав у тому ж будинку до 1906 року.

Крім того, раніше з фасаду одного із корпусів КНУ імені Шевченка зняли меморіальну дошку, присвячену Булгакову. Учасниця громадської організації "Експертний корпус" Тетяна Швидченко, яка була ініціаторкою демонтажу, вважає, що меморіальна дошка російському письменнику була "маркером окупації". 

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