Єврокомісія скерує 5 млн євро на підтримку українських культурних проєктів

Яна Осадча журналіст
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15 вересня 2022

Європейська комісія направить 5 млн євро на підтримку українських митців і культурних організацій, які перебувають, як в Україні, так і за її межами.

Спеціальний конкурс оголосили в межах програми "Креативна Європа" на 2023 рік, повідомили у комісії.

Його мета – підготувати повоєнне відновлення українського культурно-креативного сектору.

"Культурне самовираження та доступ до культури є невід’ємними частинами нашого життя. Вони допомагають нам справлятися з травматичними подіями, розвивати індивідуальну та колективну стійкість і дають нам інструменти для взаєморозуміння.

Мені дуже приємно знати, що ми можемо допомогти українцям отримати доступ до культури", – каже комісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель.

 Європейська комісія направить 5 млн євро на підтримку українських митців

У межах спеціального конкурсу для фінансування буде відібрано три проєкти.

Конкурс триватиме до 29 листопада 2022 року.

Нагадаємо,президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла виділити 100 мільйонів євро на відновлення шкіл, які були пошкоджені або вщент зруйновані російськими окупантами.

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