ЄС обіцяє виділити 100 млн євро на відновлення шкіл в Україні

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 вересня 2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про підтримку української освіти.

Вона пообіцяла виділити 100 мільйонів євро на відновлення шкіл, які були пошкоджені або вщент зруйновані російськими окупантами.

Про це президентка заявила під час щорічного звернення в Європарламенті 14 вересня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Також вона запропонувала оголосити 2023 рік Європейським роком навичок, щоб зосередитися на інвестиціях у розвиток робітничих професій та підвищення кваліфікації фахівців.

 Фото: uatp12/Depositphotos

"Для України нині надважливо підготувати висококваліфікованих спеціалістів, адже наша мета не просто відбудувати країну, а побудувати її сучасною, сильною, європейською державою", – прокоментував міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, станом на 1 вересня від рук ворога постраждали 2405 закладів освіти.

270 шкіл були повністю зруйновані внаслідок російських обстрілів.

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