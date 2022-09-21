На Харківщині росіяни зруйнували половецьку бабу, якій тисяча років

На Харківщині біля Ізюму росіяни розбили кам’яну половецьку бабу, якій тисяча років.
Про це повідомили у Міністерстві культури і інформаційної політики.
Скульптури знаходяться на горі Кременець.
8 з 9 баб збереглися, а одна була зруйнована прямим попаданням снаряда, також під удар потрапив пам’ятник героям Другої світової війни.
|8 з 9 баб збереглися
У Мінкульті планують евакуювати баб до музею у Харківі.
|Також під удар потрапив пам’ятник героям Другої світової війни
"Разом з місцевими адміністраціями будемо, скоріше за все, евакуйовувати до Харкова половецьких баб і допомагати музею відновити дах, щоб зберегти експозицію", – сказав міністр культури і інформаційної політки Олександр Ткаченко.
|Половецькі кам'яні баби поблизу Ізюма – це унікальні намогильні кам'яні статуї половців
У відомстві нагадують, що половецькі кам'яні баби поблизу Ізюма – це унікальні намогильні кам'яні статуї половців (кипчаків, куманів), пам'ятки сакрального мистецтва IX-XIII ст.
"Вони символізували предків і ставилися в спеціально споруджених для них святилищах на вершинах високих курганів або пагорбів", – пояснюють у відомстві.
Нагадаємо, раніше, коли росіяни окупували гору Кремінець, вони встановили там червоний прапор, який прив'язали підручними засобами до однієї із половецьких баб.
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