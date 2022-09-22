У Нью-Йорку проведуть концерт до 100-річчя прем’єри українського "Щедрика"

У нью-йоркському Карнеґі-холі 4 грудня відбудеться концерт з нагоди 100-річчя прем'єри українського "Щедрика".

У концерті візьмуть участь хорові колективи з України та США, повідомляють на сайті закладу. Зокрема, український хор "Думка" в Нью-Йорку, український дитячий хор "Щедрик" та хор "Трініті Вол-Стріт" виконають "Щедрик", а також інші традиційні українські різдвяні пісні та сучасні хорові твори.

Вартість квитків на концерт коливається від 50 до 150 доларів США. Частину виручених коштів спрямують на "Відбудову України" через глобальну ініціативу з підтримки нашої країни в умовах війни United24.

Завершить концерт світова прем’єра композитора Тревора Вестона на слова українського поета та письменника Сергія Жадана.

Українська Республіканська Капела Кошиця у Берліні. Фото з книги "Культурна дипломатія Симона Петлюри: "Щедрик" проти "русского мира" Т. Пересунько, автор невідомий

"Ми сприймаємо цьогорічне свято як чудову нагоду відзначити українську багатовікову культуру та державність у часи, коли Росія намагається їх знищити", – наголошує очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щедрик" – твір українського композитора Миколи Леонтовича. Твір став всесвітньо відомим після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році. У 1922 році "Щедрик" було вперше виконано на концерті у Карнеґі-холі у Нью-Йорку.

Карнегі-хол – одна з головних культурних пам'яток Америки. З моменту свого відкриття 5 травня 1891 року цей концертний зал став меккою для кращих музикантів світу.