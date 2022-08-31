"Деякі європейці граються в пацифізм": клуб у Мілані скасував благодійний концерт гурту "Жадан і Собаки"

Італійський клуб Slaughter Club у Мілані відмовився надавати приміщення для благодійного концерту харківського рок-гурту "Жадан і Собаки".

Причиною такого рішення назвали те, що в Італії "заборонені заходи, де збирають гроші на війну", повідомляє фронтмен гурту і письменник Сергій Жадан.

2 вересня у Slaughter Club був запланований концерт в рамках благодійного туру на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія". Однак 21 серпня Жадан отримав повідомлення про те, що концерт скасовується.

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"Нам шкода, але в нашій країні заборонено проводити концерти і збирати гроші на війну. Ми повертаємо гроші і скасовуємо концерт. Ми нічого не можемо зробити, інакше нас заарештують", – йшлося у повідомленні.

Скриншот переписки Жадана і Slaughter Club

На це фронтмен гурту "Жадан і Собаки" спробував пояснити, що тур Європою – благодійний, що музиканти збирають кошти не на зброю, а на машини для військових.

Після цих слів у Slaughter Club заявили, що вони "не можуть так ризикувати".

Slaughter Club скасували благодійний концерт українського гурту "Жадан і Собаки"

Сергій Жадан, коментуючи ситуацію, заявив, що деякі європейці вважають, що українці, захищаючи свою країну, "порушують їхні уявлення про мир і гармонію".

"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі граються в пацифізм та подвійні стандарти й щиро вважають, що захищаючи свої життя й свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з ґвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами.

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Чесно кажучи, соромно й противно. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, ХХ століття не всіх навчило відповідальності", – написав фронтмен гурту у Facebook.

"Українська правда. Життя" звернулася за коментарем щодо деталей інциденту до Сергія Жадана.

Зазначимо, благодійний тур Європою гурту "Жадан і Собаки" розпочався 30 серпня із Польщі. Перший концерт пройшов у Вроцлаві. Також благодійні концерти відбудуться у Празі, Братиславі, Кракові, Варшаві, Гданську тощо. Фінальний виступ пройде 18 вересня у Відні (Австрія).