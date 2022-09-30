Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс

У п'ятницю, 30 вересня, у віці 55 років пішов з життя Олег Вергеліс – заслужений журналіст України, театральний критик та мистецький оглядач.

Про це повідомив режисер Олесь Санін у Facebook.

"Сьогодні перестало битися велике серце Олега Вергеліса. Прощавай друже. Вічна пам‘ять", – написав він.

За інформацією колег театрального критика, Вергеліс останнім часом довго хворів, пише "Детектор медіа".

Заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс. Фото з його сторінки у Facebook

2 вересня колега та активістка благодійного фонду "Прихилити небо" Юлія Самборська повідомила, що журналіст потрапив до лікарні. Ще 29 вересня вона у соцмережі просила здати кров для Олега Вергеліса. Проте наразі причина смерті невідома.

Олег Вергеліс – український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, редактор відділу культури тижневика "Дзеркало тижня" та педагог. Він також був членом Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України.

"Сказати, що він є знаковою фігурою в українському театральному просторі – це не сказати нічого. Сьогодні він став легендою", – так висловилися про втрату на культурному фронті у Національній спілці театральних діячів.

Журналістський досвід Вергеліса охоплював роботу у багатьох українських редакціях. Зокрема, він був багаторічним редактором відділу культури "Дзеркала тижня", а також писав для видань "Профіль", "Главред", "Український театр", "Українська культура", "Культура і життя", "Київські відомості" тощо.

У 2009 році Олег Вергеліс став лауреатом Всеукраїнського конкурсу ЗМІ "Золоте перо" за найкраще висвітлення культурного життя країни у газеті "Київські Відомості".

У 2010-му отримав Міжнародну літературну премію імені Юрія Долгорукого, а у 2011-му – Гоголівську премію Національної спілки письменників України. Був володарем спецвідзнаки "Золоте перо" від Національної спілки театральних діячів України "за творчий внесок та благодійність".