На відбір премії "Оскар" відправлять лише один український фільм

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 вересня 2022

У 2022 році на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук з України відправлять лише один повнометражний фільм. 

Про це повідомили в Українському оскарівському комітеті.

У категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України буде брати участь стрічка "Клондайк". Її авторкою є Марина Ер Горбач.

У повнометражній картині показана історія родини, яка опинилась в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines в липні 2014 року на Донеччині.

 Кадр з фільму "Клондайк"

Головними героями є Ірина і Анатолій, які чекають на первістка. Але у їхнє мирне життя війна вносить свої корективи, а разом і з нею – ситуація зі збитим літаком. Попри небезпеку, яка наростає, та окупацію населеного пункту, жінка відмовляється евакуюватися. 

"Тепер Український Оскарівський Комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата", – зазначили в комітеті.

Раніше на премію "Оскар" вже подавали тільки одну стрічку. Це був фільм Нарімана Алієва "Додому" у 2019 році.

Нагадаємо, у 2021 році Український оскарівський комітет висував на премію фільм "Українські дороги" Наталки Ворожбит.

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