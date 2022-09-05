Ще один фільм потрапив до списку кандидатів на "Оскар" від України

Яна Осадча журналіст
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5 вересня 2022

До переліку фільмів, які подадуть від України на здобуття премії "Оскар", увійшла ще одна вітчизняна стрічка про війну.

Йдеться про фільм режисера Мар'яна Бушана "Снайпер. Білий ворон", повідомляють в Українському Оскарівському комітеті.

"Через незалежні від організаторів технічні моменти фільм "Снайпер. Білий ворон" не потрапив до переліку поданих", – кажуть у комітеті.

Однак стрічка відповідає всім технічним вимогам, тож після повторної детальної перевірки потрапила до списку кандидатів.

 Кадр з фільму

Фільм Бушана розповідає історію екопоселенця та пацифіста з Донеччини, який до весни 2014 року він жив у власноруч створеній землянці, подалі від людей.

Однак російські окупанти загарбали його землю і вбили його дружину, після чого чоловік вирішив мститися.

У героя є реальний прототип – Микола Воронін з Горлівки, який також був диваком-екоактивістом, а потім став одним із "кіборгів" і захищав донецький аеропорт.

Головну роль у стрічці зіграв Павло Алдошин, який розповів "Українській правді. Життя" про зйомки фільма і про свій бойовий досвід.

Нагадаємо, спершу від України претендувала на "Оскар" лише одна стрічка "Клондайк", де показана історія родини, яка опинилась в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 на Донеччині.

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