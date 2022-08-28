Знятий в Одесі фільм про Достоєвського подали на Московський кінофестиваль

У програму Московського міжнародного кінофестивалю-2022 потрапив український фільм "Покірлива" ("Кроткая" – рос.) режисерки Наталі Князєвої.

Це екранізація однойменної повісті російського письменника Федора Достоєвського, знята в Одесі.

Стрічку включили до позаконкурсної програми в номінації "Російський слід" під час війни РФ проти України.

Реклама:

Про це повідомила журналістка "Суспільного" Наталя Наумова Реєнт у Facebook.

"Мотиви російської класичної літератури відображені та переосмислені в українській картині "Кроткая" – авангардній екранізації одного з останніх творів Ф.М. Достоєвського, чиє 200-річчя від дня народження широко відзначалося минулого року як у Росії, так і за кордоном", – йдеться в описі фільму на сайті фестивалю.

Скріншот: moscowfilmfestival.ru

За правилами конкурсу, заявку на участь можна було подати з 13 грудня 2021 року по 18 лютого 2022 року.

Наразі невідомо, чому стрічку подали у програму російського кінофестивалю.

"Українська правда. Життя" звернулася по коментар до режисерки, але поки що не отримала відповіді. Реклама:

Що відомо про фільм та скандал?

Фільм-спектакль "Покірлива" до 200-річчя з дня народження Достоєвського створив Одеський молодіжний театр-студія сінема-центр TOUR DE FORCE під керівництвом Наталі Князєвої.

Зйомки розпочались у 2010 році, а завершились – у 2022-му.

Режисеркою фільму стала одеситка Наталя Князєва, сценаристкою – Наталя Волконська, оператором – Сергій Колбінев, композитором – Стас Михайленко, а продюсеркою – Наталія Колбінева.

Знятий в Одесі фільм "Кроткая" подали на фестиваль країни-агресора РФ

Композитор Стас Михайленко уже пояснив свою участь у зйомках та негативно відреагував на присутність фільму в програмі країни-агресора у Facebook.

"Сталося так, що я несподівано знайшов своє прізвище як композитора фільму на московському (!!!) кінофестивалі. І це сьогодні, під час війни з московією! Років 12 тому я співпрацював з театром TOUR DE FORCE (режисер Н. Князева) як композитор", – написав він.

Тоді цей театр почав знімати фільм "Кроткая" за творами Достоєвського, де повинна була бути музика Михайленка.

"Фільму я так і не побачив і вже забув думати про це. І раптом саме цей фільм з'являється у програмі цього недофестивалю зараз. Це просто обурливо! Емоції просто криють!!!

Наче і нема моєї провини, але гидко на душі від того, що моє прізвище стоїть там, в описі до цього фільму! Гидко від того, що Україна вписана у московитському фестивалі як країна-учасник", – додав Михайленко.

Композитор розповів у коментарі "УП. Життя", що давно не має контактів з одеською трупою і шокований тим, що фільм з його музикою відправили на фестиваль до РФ.

"4-5 років тому до мене на роботу приходила одна з актрис, принесла типовий контракт на право використання моєї музики у фільмі. Тоді вона розповіла, що почали все знімати наново. Я, звісно, підписав.

Тим більше, що музика була вже досить давня, і мені її було навіть втратити не дуже шкода. Проходить час – і на попередні свої твори дивишся вже скептично", – сказав Стас Михайленко.

Читайте також: Режисера Сергія Лозницю виключили з Української кіноакадемії за фільми на російському фестивалі

Скріншот з трейлера фільму

Нагадаємо, цьогоріч у столиці країни-агресора проходить 44-й Московський міжнародний кінофестиваль, президентом якого є російський режисер та прихильник путінського режиму Нікіта Міхалков.

Очільник відбіркової комісії ММКФ Іван Кудрявцев заявляв, що приблизно половина країн, представлених у цьогорічному конкурсі – "недружні" (тобто ті, які не підтримують війну РФ в Україні), але Росія "не створює чорних списків" і заохочує участь іноземців у фестивалі.

Раніше через напад РФ на Україну Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) позбавила цей фестиваль акредитації.