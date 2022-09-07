Оголосили 6 книг, які претендуватимуть на Букерівську премію

Яна Осадча журналіст
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7 вересня 2022

Букерівська премія оголосила список з 6 книжок, як претендуватимуть на нагороду у 2022 році.

Список опублікували на сайті премії.

За словами голови журі Ніла Макгрегора, дії цих шести книг відбуваються у різних місцях і у різний час.

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"У книгах розповідають про події, які відбуваються скрізь і стосуються всіх нас", каже він.

 Автори книг-номінантів

Шість авторів представляють п’ять різних національностей і чотири континенти, з рівною часткою чоловіків і жінок у списку.

У творах описуються події громадянської війни в Шрі-Ланці, йдеться про повалення лідера Зімбабве Роберта Мугабе та вбивство афроамериканського хлопчика Еммета Тіла в США.

Цьогоріч серед номінантів є найстарший автор, який коли-небудь потрапляв до короткого списку: Алан Гарнер святкуватиме свій 88-й день народження в ніч церемонії нагородження переможців.

Більшість сюжетів книг побудовані на реальних подіях.

Новайолет Булавайо: "Слава"

Історія повстання, яку оповідають тварини. Книга допомагає читачам чіткіше бачити людський світ.

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Алан Гарнер: "Патока Уокер"

Фантастика, в якій йдеться про самоаналіз молодої людини, яка намагається зрозуміти навколишній світ.

Шехан Карунатілака: "Сім місяців Маалі Алмейди"

Сатирична книжка, дія якої відбуваються серед смертоносного хаосу у Шрі-Ланці, охопленої громадянською війною.

Клер Кіган: "Такі маленькі речі"

Книга присвячена поганим вчинкам людей, які вони вчинили заради релігії.

Персіваль Еверетт: "Дерева"

Жорстока історія про вбивство з різким засудженням расизму та поліцейського насильства.

Елізабет Страут: "О Вільям!"

Роман про кохання, втрату та сімейні таємниці.

Нагадаємо, лауреатом Букерівської премії у 2021 році став південноафриканський письменник Деймон Галгут за художній роман "Обіцянка". 

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