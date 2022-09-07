Оголосили 6 книг, які претендуватимуть на Букерівську премію

Букерівська премія оголосила список з 6 книжок, як претендуватимуть на нагороду у 2022 році.
Список опублікували на сайті премії.
За словами голови журі Ніла Макгрегора, дії цих шести книг відбуваються у різних місцях і у різний час.
"У книгах розповідають про події, які відбуваються скрізь і стосуються всіх нас", – каже він.
|Автори книг-номінантів
Шість авторів представляють п’ять різних національностей і чотири континенти, з рівною часткою чоловіків і жінок у списку.
У творах описуються події громадянської війни в Шрі-Ланці, йдеться про повалення лідера Зімбабве Роберта Мугабе та вбивство афроамериканського хлопчика Еммета Тіла в США.
Цьогоріч серед номінантів є найстарший автор, який коли-небудь потрапляв до короткого списку: Алан Гарнер святкуватиме свій 88-й день народження в ніч церемонії нагородження переможців.
Більшість сюжетів книг побудовані на реальних подіях.
Новайолет Булавайо: "Слава"
Історія повстання, яку оповідають тварини. Книга допомагає читачам чіткіше бачити людський світ.
Алан Гарнер: "Патока Уокер"
Фантастика, в якій йдеться про самоаналіз молодої людини, яка намагається зрозуміти навколишній світ.
Шехан Карунатілака: "Сім місяців Маалі Алмейди"
Сатирична книжка, дія якої відбуваються серед смертоносного хаосу у Шрі-Ланці, охопленої громадянською війною.
Клер Кіган: "Такі маленькі речі"
Книга присвячена поганим вчинкам людей, які вони вчинили заради релігії.
Персіваль Еверетт: "Дерева"
Жорстока історія про вбивство з різким засудженням расизму та поліцейського насильства.
Елізабет Страут: "О Вільям!"
Роман про кохання, втрату та сімейні таємниці.
Нагадаємо, лауреатом Букерівської премії у 2021 році став південноафриканський письменник Деймон Галгут за художній роман "Обіцянка".
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