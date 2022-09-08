Виробник Gibson виставить на аукціон 4 синьо-жовті гітари, щоб допомогти Україні

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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8 вересня 2022

Американська компанія-виробник гітар Gibson розіграє на аукціоні лімітовану серію із чотирьох електрогітар, розфарбованих у кольори українського прапора.

Синьо-жовті музичні інструменти спеціально створили для того, щоб продати їх і допомогти Україні під час війни, повідомляють в Instagram-профілі бренду.

"Україна перебуває в розпалі битви, і хоча ми підтримуємо та схвалюємо гітари замість зброї, відправка гітар в Україну наразі мало допоможе чи підтримає. Настане час відновлення, і ми хочемо допомогти", – наголошують у компанії.

Благодійний аукціон розпочнеться після того, як бренд відправить електрогітари у турне. Їх передаватимуть від артиста до артиста "як демонстрацію єдності для збору коштів". 

 Фото: Компанія-виробник гітар Gibson в Instagram

Онлайн-торги на платформі Julien's Auctions розпочнуться 10 листопада, а вже на наступний день, 11 числа, відбудеться аукціон у прямому ефірі.

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На аукціоні також розігрувають 1500 артефактів і пам’ятних речей найвидатніших музикантів світу: The Beatles, Eddie Van Halen, Курта Кобейна, Queen, Елвіса Преслі, Майкла Джексона, Мадонна, Елтона Джона, Боба Ділана, Еріка Клептона, Шер, Боба Марлі, Джимі Хендрікса та інших.

Виручені за синьо-жовті гітари кошти спрямують на гуманітарну допомогу, зокрема британському фонду Disasters Emergency Committee, який допомагає людям, що постраждали від катастроф та гуманітарних криз у всьому світі. Також гроші також підуть на відновлення музичних програм в Україні після завершенню війни. Торги триватимуть до 13 листопада.

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