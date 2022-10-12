Фотожурналісти Чернов і Малолєтка отримали французьку премію за фото з Маріуполя

Українські журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка стали лауреатами французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award за репортажі з Маріуполя.

Вони отримали премію для військових кореспондентів у двох категоріях, повідомляють на сайті премії.

Відеограф і фотожурналіст Associated Press Мстислав Чернов переміг в номінації "Video Image" та посів друге місце в номінації "Television".

Реклама:

Фотокореспондент Євген Малолєтка, який також працював у Маріуполі з початку великої війни, переміг у номінації "Photo".

Фото: Jerome Delay

"Разом із колегами я виявив роботи безперечної досконалості. Рівень був настільки високим, що було важко визначитися між репортажами!" – сказав голова журі премії, німецький журналіст Томас Дворжак.

Мстислав Чернов і Євген Малолєтка стали лауреатами французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award

Цьогоріч у більшості номінацій премії перемогли журналістські матеріали з України.

Реклама:

Також призи отримали матеріали із Судану, Буркіна-Фасо, Афганістану.

Нагадаємо, Bayeux Calvados-Normandy Award – щорічна премія для військових кореспондентів, заснована в Нормандії у 1994 році.

Українців нагородили у двох категоріях

Раніше цього тижня Мстислав Чернов і Євген Малолєтка отримали премію Elijah Parish Lovejoy Award за сміливість у журналістиці.

Загалом цей тандем отримав 6 престижних журналістських нагород цього року, серед яких Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Премія імені Георгія Ґонґадзе, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Award.

Тандем українських фотокореспондентів отримав нагороду за репортажі з Маріуполя. Фото: Jerome Delay

Нині фотографії Мстислава Чернова з Маріуполя можна побачити в "Українському домі" у Києві.

Його виставка "Спалах. Українська фотографія сьогодні" триватиме до 23 жовтня.