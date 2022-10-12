Фотожурналісти Чернов і Малолєтка отримали французьку премію за фото з Маріуполя

Українські журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка стали лауреатами французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award за репортажі з Маріуполя.
Вони отримали премію для військових кореспондентів у двох категоріях, повідомляють на сайті премії.
Відеограф і фотожурналіст Associated Press Мстислав Чернов переміг в номінації "Video Image" та посів друге місце в номінації "Television".
Фотокореспондент Євген Малолєтка, який також працював у Маріуполі з початку великої війни, переміг у номінації "Photo".
|Фото: Jerome Delay
"Разом із колегами я виявив роботи безперечної досконалості. Рівень був настільки високим, що було важко визначитися між репортажами!" – сказав голова журі премії, німецький журналіст Томас Дворжак.
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|Мстислав Чернов і Євген Малолєтка стали лауреатами французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award
Цьогоріч у більшості номінацій премії перемогли журналістські матеріали з України.
Також призи отримали матеріали із Судану, Буркіна-Фасо, Афганістану.
Нагадаємо, Bayeux Calvados-Normandy Award – щорічна премія для військових кореспондентів, заснована в Нормандії у 1994 році.
|Українців нагородили у двох категоріях
Раніше цього тижня Мстислав Чернов і Євген Малолєтка отримали премію Elijah Parish Lovejoy Award за сміливість у журналістиці.
Загалом цей тандем отримав 6 престижних журналістських нагород цього року, серед яких Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Премія імені Георгія Ґонґадзе, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Award.
|Тандем українських фотокореспондентів отримав нагороду за репортажі з Маріуполя. Фото: Jerome Delay
Нині фотографії Мстислава Чернова з Маріуполя можна побачити в "Українському домі" у Києві.
Його виставка "Спалах. Українська фотографія сьогодні" триватиме до 23 жовтня.
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