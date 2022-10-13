Зафарбували історичний напис: на Закарпатті зіпсували знак географічного центру Європи

У Закарпатській області зіпсували знак географічного центру Європи, встановлений наприкінці ХІХ століття.

Пам’ятник у селі Круглий на Рахівщині, на якому був золотий напис латиною, покрили штукатуркою.

Про інцидент повідомила журналістка "Укрінформ" Тетяна Когутич у Facebook.

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"На Рахівщині в ході осінніх робіт по благоустрою (очевидно) покращили географічний знак центру Європи. Багато з вас мають фотки біля нього – я ще зі школи.

Так от, в ході покращення зі знаку в Діловому пропали золоті літери латиною. Їх зафарбували! Очевидно, виконавці робіт не знають латини – то й вирішили: а нашто воно там, кіть нико прочитати не годен?" – написала вона.

Фото: Сергій Прокоп

Після скандалу у соцмережах до журналістки звернувся художник, якому міськрада пропонувала перемалювати літери.

Він повідомив, що відмовився виконати замовлення, адже спочатку треба відновити старий австро-угорський напис латиною.

На інцидент уже відреагував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він пообіцяв відновити зіпсований напис.

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"Стосовно "покращення" знаку географічного центру Європи в Діловому, на якому зафарбували історичний напис, виконаний золотими літерами латиною.

Коментувати доцільність та правомірність таких дій навіть не буду. Підрозділ ОВА, котрий відповідає за охорону культурної спадщини, вже займається цим питанням.

Самоврядування, в зоні відповідальності якої перебуває ця пам’ятка, вже планує заходи з відновлення", – написав Віктор Микита.

Знак географічного центру Європи до "оновлення". Фото: Raimond Spekking/Wikipedia

Нагадаємо, кам’яний знак із написом латиною встановили наприкінці ХІХ століття.

У 1885-1887 роках географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту у Відні виконували геодезичні дослідження на території сучасної Закарпатської області для будівництва залізниці.

Після ретельного вивчення місцевості вони встановили біля села Ділове двометровий кам'яний знак із написом:

Locus Perennis Delicentissime cum libella librationes quae est in Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum. МD CCC LXXXVII.

У перекладі з латини це означає: "Це постійне, точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в Європейській системі широт і довгот у 1887 році".