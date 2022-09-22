Її місце – в музеї: одеські депутати пропонують "перенести" пам'ятник Катерині II

Депутати Одеської міськради пропонують перенести пам'ятник Катерині в історико-краєзнавчий музей.

Вони внесли проєкт рішення до сесії міськради, повідомили на сторінці фракції "Європейська солідарність".

"Ми вважаємо, що в центрі міста не може бути російського маркера – пам'ятника російському царю. До того ж нещодавно стало публічно відомо, що кошти на його встановлення виділяло російське консульство в Одесі.

Ми проти вандалізму і руйнування пам'ятників, тому вважаємо, що його місце в музеї", – зазначив голова фракції "ЄС" у міськраді Олексій Потапський.

В оприлюднених документах зазначено, що Одеса витрачає 2 млн гривень на охорону пам'ятника "Засновникам Одеси" (той самий пам'ятник Катерині). Проте наразі цих грошей в бюджеті немає, почастішали акти вандалізму.

Після демонтажу планують провести архітектурний конкурс. Його метою буде створити іншу фігуру аналогічних пропорцій та зберегти архітектурний ансамбль площі.

Нагадаємо, що знести пам'ятник запропонували місцеві мешканці. Вони створили петицію на сайті Президента 28 червня.

1 серпня Зеленській відповів, що таке рішення мають прийняти органи місцевої влади, але мер Одеси Труханов висловився "проти".