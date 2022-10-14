Помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера

У віці 72 років помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв лісника і викладача Гоґвортса Рубеуса Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера.

Інформацію про смерть актора підтвердив його агент, повідомляє Тhe Guardian.

"Роббі, мабуть, найкраще запам’ятають протягом наступних десятиліть як Геґріда. Роль, яка принесла радість дітям і дорослим, щотижня викликала потік листів від шанувальників протягом понад 20 років", – цитує ВВС слова агента актора.

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Шотландський актор відомий своїми складними і важкими ролями.

Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда

Народився Ентоні Роберт Макміллан (справжнє ім’я актора) у передмісті Глазго Рутерглен. Він здобув освіту у школі-інтернаті, де застосовували тілесні покарання, які він назвав "узаконеним насильством", а потім пішов у школу мистецтв.

Однак він не став художником, а переключився на живі виступи у театральних компаніях і займався стендапом, взявши псевдонім Колтрейн на честь знаменитого джазового музиканта Джона Колтрейна.

Характерна зовнішність актора допомагала йому виділятися з натовпу

У комедійному кіно та телешоу почав зніматися у 1979 році.

Характерна зовнішність актора допомагала йому виділятися з натовпу. У 1993-му році Колтрейн зіграв першу некомічну роль кримінального психолога у серіалі "Зломщик". За цю роль Колтрейн отримав премію "Найкращий телеактор" у 1994, 1995 та 1996 роках.

Потім знявся у двох фільмах про Джеймса Бонда – "Золоте око" та "Світу недостатньо".

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У 2001-му в світ вийшов перший фільм про Гаррі Поттера, де Колтрейн зіграв Геґріда, чим завоював нову аудиторію молодих шанувальників, що допомогло йому відновити кар’єру, зокрема на британському телебаченні.

"Роббі, мабуть, найкраще запам’ятають протягом наступних десятиліть як Геґріда"

У 2009 році він зіграв детектива-детектива Хейна у фільмі Девіда Пірі "Країна вбивств", а його роль телевізійної зірки, звинуваченої в сексуальному насильстві, у шоу "Національний скарб" у 2016 році була сприйнята схвально.

У 1999 році Колтрейн одружився зі скульпторкою Роною Геммелл, але в 2003-му році вони розлучилися. У шлюбі народилося двоє дітей.