Помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера

У віці 72 років помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв лісника і викладача Гоґвортса Рубеуса Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера.
Інформацію про смерть актора підтвердив його агент, повідомляє Тhe Guardian.
"Роббі, мабуть, найкраще запам’ятають протягом наступних десятиліть як Геґріда. Роль, яка принесла радість дітям і дорослим, щотижня викликала потік листів від шанувальників протягом понад 20 років", – цитує ВВС слова агента актора.
Шотландський актор відомий своїми складними і важкими ролями.
|Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда
Народився Ентоні Роберт Макміллан (справжнє ім’я актора) у передмісті Глазго Рутерглен. Він здобув освіту у школі-інтернаті, де застосовували тілесні покарання, які він назвав "узаконеним насильством", а потім пішов у школу мистецтв.
Однак він не став художником, а переключився на живі виступи у театральних компаніях і займався стендапом, взявши псевдонім Колтрейн на честь знаменитого джазового музиканта Джона Колтрейна.
|Характерна зовнішність актора допомагала йому виділятися з натовпу
У комедійному кіно та телешоу почав зніматися у 1979 році.
Характерна зовнішність актора допомагала йому виділятися з натовпу. У 1993-му році Колтрейн зіграв першу некомічну роль кримінального психолога у серіалі "Зломщик". За цю роль Колтрейн отримав премію "Найкращий телеактор" у 1994, 1995 та 1996 роках.
Потім знявся у двох фільмах про Джеймса Бонда – "Золоте око" та "Світу недостатньо".
У 2001-му в світ вийшов перший фільм про Гаррі Поттера, де Колтрейн зіграв Геґріда, чим завоював нову аудиторію молодих шанувальників, що допомогло йому відновити кар’єру, зокрема на британському телебаченні.
|"Роббі, мабуть, найкраще запам’ятають протягом наступних десятиліть як Геґріда"
У 2009 році він зіграв детектива-детектива Хейна у фільмі Девіда Пірі "Країна вбивств", а його роль телевізійної зірки, звинуваченої в сексуальному насильстві, у шоу "Національний скарб" у 2016 році була сприйнята схвально.
У 1999 році Колтрейн одружився зі скульпторкою Роною Геммелл, але в 2003-му році вони розлучилися. У шлюбі народилося двоє дітей.
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