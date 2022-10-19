Андрухович отримав німецьку Премію Гейне-2022 від Дюссельдорфа

Премія Гейне 2022 року від міста Дюссельдорф назвала цьогорічного лауреата.

Нагороду отримав український поет, письменник і перекладач Юрій Андрухович, повідомляє Trend Detail News.

Андрухович перекладав українською мовою поезію Райнера Марії Рільке, Вільяма Шекспіра, прозу Роберта Вальзера та інших авторів.

Його нагородженням Дюссельдорф вшанував "рішучого захисника європейських цінностей, який відданий вільній і незалежній Україні з тісними зв’язками з Європою", коментує мер міста Стефан Келлер.

Нагороду в розмірі 50 тисяч євро вручать Андруховичу на церемонії 13 грудня.

Фото: Rafał Komorowski/Wikipedia

За словами організаторів, нагорода, присуджена Андруховичу, нагадує про те, щоб продовжувати "виявляти солідарність з Україною та українським народом".

"Андрухович пристрасно відданий європейській ідеї та представляє ідентичність України як культурної нації.

Він нагадує Європі, що свобода і права людини знаходяться на передовій оборони України", – йдеться у повідомленні.

Юрій Андрухович – засновник поетичної групи Бу-Ба-Бу, автор прозових творів "Рекреації", "Московіада", "Перверзія", акустичного роману "Радіо Ніч" тощо.

У 2014 році він став професором славістики та центральноєвропейської літератури імені Зігфріда Ансела в Університеті Гумбольдта в Берліні.

Водночас нещодавно Юрій Андрухович потрапив у скандал: він взяв участь у публічній дискусії про війну з росіянином Михайлом Шишкіним на норвезькому фестивалі.

Українці розкритикували автора у соцмережах, однак Андрухович заявив, що інколи потрібно робити винятки, адже Шишкін понад 20 років живе за кордоном і не підтримує війну.

Нагадаємо, Премія Гейне – це престижна німецька премія в галузі літератури, яку присуджує влада Дюссельдорфа кожні 2 роки.

Премія названа на честь поета Генріха Гейне (1797-1856), який народився у цьому місті.