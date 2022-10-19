Андрухович отримав німецьку Премію Гейне-2022 від Дюссельдорфа

Премія Гейне 2022 року від міста Дюссельдорф назвала цьогорічного лауреата.

Нагороду отримав український поет, письменник і перекладач Юрій Андрухович, повідомляє Trend Detail News.

Андрухович перекладав українською мовою поезію Райнера Марії Рільке, Вільяма Шекспіра, прозу Роберта Вальзера та інших авторів.

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Його нагородженням Дюссельдорф вшанував "рішучого захисника європейських цінностей, який відданий вільній і незалежній Україні з тісними зв’язками з Європою", коментує мер міста Стефан Келлер.

Нагороду в розмірі 50 тисяч євро вручать Андруховичу на церемонії 13 грудня.

Фото: Rafał Komorowski/Wikipedia

За словами організаторів, нагорода, присуджена Андруховичу, нагадує про те, щоб продовжувати "виявляти солідарність з Україною та українським народом".

"Андрухович пристрасно відданий європейській ідеї та представляє ідентичність України як культурної нації.

Він нагадує Європі, що свобода і права людини знаходяться на передовій оборони України", – йдеться у повідомленні.

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Юрій Андрухович – засновник поетичної групи Бу-Ба-Бу, автор прозових творів "Рекреації", "Московіада", "Перверзія", акустичного роману "Радіо Ніч" тощо.

У 2014 році він став професором славістики та центральноєвропейської літератури імені Зігфріда Ансела в Університеті Гумбольдта в Берліні.

Водночас нещодавно Юрій Андрухович потрапив у скандал: він взяв участь у публічній дискусії про війну з росіянином Михайлом Шишкіним на норвезькому фестивалі.

Українці розкритикували автора у соцмережах, однак Андрухович заявив, що інколи потрібно робити винятки, адже Шишкін понад 20 років живе за кордоном і не підтримує війну.

Нагадаємо, Премія Гейне – це престижна німецька премія в галузі літератури, яку присуджує влада Дюссельдорфа кожні 2 роки.

Премія названа на честь поета Генріха Гейне (1797-1856), який народився у цьому місті.