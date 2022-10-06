Нобелівську премію з літератури 2022 отримала французька письменниця

Нобелівську премію з літератури 2022 року отримала французька письменниця Анні Ерно.

Ерно нагородили "за сміливість і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті", повідомляють у Нобелівському комітеті.

"З великою сміливістю і клінічною гостротою Анні Ерно розкриває муки переживання класу, описуючи сором, приниження, заздрість або нездатність бачити, хто ти є. Вона досягла чогось гідного захоплення", – наголошують у Нобелівському комітеті.

Французька письменниця, яка також є професоркою літератури, народилася в 1940 році і виросла в невеликому містечку Івето в Нормандії. Батько й мати Анні походили із селян. Почали працювати на заводі, згодом відкрили продуктовий магазин і кафе. Про їхній шлях Ерно оповідає у своїх відвертих спогадах "Майдан. Жінка".

Фото: Нобелівський комітет

Анні Ерно називає письменництво "політичним актом, який відкриває очі на соціальну нерівність". Водночас мову вона називає "ножем", який розриває завіси уяви".

Анні Ерно. Фото: Нобелівський комітет

Анні Ерно навчалася в університеті Руана, а потім у Бордо. Після навчання здобула диплом вчителя літератури, а у 1971 році стала доцентом кафедри сучасної літератури. На початку 1970-х років Ерно викладала у ліцеї Бонневілля, в Колежі д'Евір в Аннесі-ле-В'є, а потім у Понтуазі. Пізніше вчилася заочно у Національному центрі дистанційної освіти.

Перший роман Ерно виданий у 1974 році. У роботі присутні виразні автобіографічні ноти, що характерно і для її подальших творів.

Ерно – лауреат низки літературних премій. Зокрема:

премії Ренодо (1984, роман La Place),

премії Маргеріт Дюрас (2008, Les Années),

премії Франсуа Моріака (2008, Les Années),

премії французької мови (2008, за сукупність творчості).

З 2014 року вона є почесним доктором Університету Сержі-Понтуаз.

Літературні критики відзначають, що твори французької письменниці приковують увагу читачів своєю відвертою життєвою правдоподібністю.

Нагадаємо, цього року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув на Нобелівську премію з літератури також українського письменника і музиканта Сергія Жадана. Книги Жадана перекладені 16 мовами, зокрема польською. Він є лауреатом премій імені Василя Стуса, "Angelus", Дерека Волкотта та інших.

У 2020 році Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїз Глюк "за ясний поетичний голос, який за допомогою суворої краси робить індивідуальне існування універсальним". А у 2021 році премію отримав Абдулразак Ґурна "за безкомпромісне та співчутливе занурення у наслідки колоніалізму та долю біженців у прірві між культурами та континентами".