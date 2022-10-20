Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко продовжує активно виступати у світі

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 жовтня 2022

Російська оперна співачка Анна Нетребко продовжує виступати у Європі та світі попри звільнення з Метрополітен-опери.

Як видно з її графіку, у співачки заплановані виступи у Мадриді, Буенос-Айресі, Парижі, Відні, Мілані та інших містах.

Нагадаємо, співачку звільнили з Метрополітан-опери в Нью-Йорку через її пропутінські погляди. Вона критикувала війну, але публічно про дії Путіна не висловлювалася.

Пізніше їй відмовили у концерті у Штутгарті без можливості перенесення дати через те, що вона недостатньо відмежувалась від президента РФ.

Анна Нетребко

Нетребко у 2014 році підтримувала так звані "донецькі республіки", зробила велику пожертву на оперний театр у Донецьку, а після того – сфотографувалася із "прапором Новоросії".

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