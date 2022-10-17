Росія планує вивезти з музеїв Криму цінні експонати, Мінкульт звернувся у ЮНЕСКО

Російська влада під приводом "евакуації" може вивезти цінності з музеїв Криму та інших окупованих територій.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України з посиланням на Генштаб ЗСУ.
План "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону зазначив, що в окупованому Криму понад 30 музеїв та заповідників. Там знаходяться 1,2 млн експонатів, вартість яких може складати від мільйонів до сотень мільйонів.
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МКіП звернулася до ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій із закликом не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором.
"ЮНЕСКО може допомогти, по-перше, в унеможливленні незаконного трафіку музейних цінностей, по-друге, важливий сам факт фіксації військових злочинів, і по-третє, ми закликаємо відмовитися від співпраці ЗРФ, їхніми музеями і усунення РФ з ЮНЕСКО, принаймні з керівних органів", – каже Олександр Ткаченко.
За його словами, наразі важливо публічно говорити, що росіяни діють в незаконний спосіб.
"Крим рані чи пізно стане Україною, треба тримати руку на пульсі цих процесів", – говорить він.
Нагадаємо, на Всесвітній конференції з культурної політики та сталого розвитку країни-члени ЮНЕСКО закликали Росію покинути територію України.
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