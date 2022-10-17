Росія планує вивезти з музеїв Криму цінні експонати, Мінкульт звернувся у ЮНЕСКО

Яна Осадча журналіст
3514
17 жовтня 2022

Російська влада під приводом "евакуації" може вивезти цінності з музеїв Криму та інших окупованих територій.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України з посиланням на Генштаб ЗСУ.

План "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону зазначив, що в окупованому Криму понад 30 музеїв та заповідників. Там знаходяться 1,2 млн експонатів, вартість яких може складати від мільйонів до сотень мільйонів.

 Фото: sergemi/Depositphotos

МКіП звернулася до ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій із закликом не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором.

"ЮНЕСКО може допомогти, по-перше, в унеможливленні незаконного трафіку музейних цінностей, по-друге, важливий сам факт фіксації військових злочинів, і по-третє, ми закликаємо відмовитися від співпраці ЗРФ, їхніми музеями і усунення РФ з ЮНЕСКО, принаймні з керівних органів", – каже Олександр Ткаченко.

За його словами, наразі важливо публічно говорити, що росіяни діють в незаконний спосіб.

"Крим рані чи пізно стане Україною, треба тримати руку на пульсі цих процесів", – говорить він.

Нагадаємо, на Всесвітній конференції з культурної політики та сталого розвитку країни-члени ЮНЕСКО закликали Росію покинути територію України.

Читайте також: 46 країн-членів ЮНЕСКО відмовилися від засідання у російській Казані


Реклама:


 65
Суспільство

Виїхати (не)можливо: як студентам потрапити за кордон на навчання

Олена Барсукова
 1214
КУЛЬТУРА

Переклад під час війни. Кому цьогоріч вручають премію Drahoman Prize

Оксана Расулова
 13578
САДИ

Розвозив продукти, аби місцеві не брали від окупантів: історія фермера з Херсонщини

Наталія Найдюк

Головне на сайті


Суспільство

Виїхати (не)можливо: як студентам потрапити за кордон на навчання

Олена Барсукова
В Україну з полону повернулася медикиня, яку росіяни розлучили з 4-річною дочкою
Знайшли в обіймах чоловіка: що відомо про вагітну жінку, яка загинула під час обстрілу Києва
Прокуратура подала 8 позовів до суду щодо стану укриттів у Києві. ФОТО
Українських дітей з-за кордону запрошують на безкоштовні онлайн-заняття
У Великій Британії видали книгу з промовами Володимира Зеленського
КУЛЬТУРА

Переклад під час війни. Кому цьогоріч вручають премію Drahoman Prize

Оксана Расулова
САДИ

Розвозив продукти, аби місцеві не брали від окупантів: історія фермера з Херсонщини

Наталія Найдюк