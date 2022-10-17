Росія планує вивезти з музеїв Криму цінні експонати, Мінкульт звернувся у ЮНЕСКО

Російська влада під приводом "евакуації" може вивезти цінності з музеїв Криму та інших окупованих територій.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України з посиланням на Генштаб ЗСУ.

План "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону зазначив, що в окупованому Криму понад 30 музеїв та заповідників. Там знаходяться 1,2 млн експонатів, вартість яких може складати від мільйонів до сотень мільйонів.

МКіП звернулася до ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій із закликом не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором.

"ЮНЕСКО може допомогти, по-перше, в унеможливленні незаконного трафіку музейних цінностей, по-друге, важливий сам факт фіксації військових злочинів, і по-третє, ми закликаємо відмовитися від співпраці ЗРФ, їхніми музеями і усунення РФ з ЮНЕСКО, принаймні з керівних органів", – каже Олександр Ткаченко.

За його словами, наразі важливо публічно говорити, що росіяни діють в незаконний спосіб.

"Крим рані чи пізно стане Україною, треба тримати руку на пульсі цих процесів", – говорить він.

Нагадаємо, на Всесвітній конференції з культурної політики та сталого розвитку країни-члени ЮНЕСКО закликали Росію покинути територію України.