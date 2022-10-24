Український фільм "Як там Катя?" став одним із переможців кінофестивалю у Люксембурзі

Дебютний фільм української кінорежисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" став одним із переможців фестивалю CinEast Festival у Люксембурзі.
Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, за підтримки якого створили стрічку.
Фільм "Як там Катя?" отримав Приз кінокритиків фестивалю CinEast Festival – щорічного некомерційного заходу, який присвячений презентації актуальної кінопродукції країн Центральної та Східної Європи.
Стрічка "Як там Катя?" – це соціальна драма про лікарку швидкої допомоги на ім'я Анна, яка "шукає справедливості у цьому недосконалому світі", йдеться в описі до стрічки на офіційній сторінці у Facebook.
|Афіша стрічки "Як там Катя?". Фото: How Is Katia?/Facebook
Ідея фільму виникла у Крістіни Тинькевич з короткометражного фільму Solatium, в якому режисерка досліджувала тему людського горя та помсти, яку воно тягне за собою.
Спеціальну нагороду від журі кінофестивалю отримала також українсько-словацько-чеська стрічка "107 Mothers/Cenzorka" режисера Петера Керекеша.
Цього року фестиваль CinEast Festival представив потужну спеціальну "Українську програму", аби підтримати нашу країну в умовах війни. Зокрема, в рамках програми презентували шість найновіших українських фільмів:
- "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча,
- "Клондайк" Марини Ер Горбач,
- "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука,
- "Бачення метелика" Максима Наконечного,
- "Як там Катя?" Крістіни Тинькевич,
- "День українського добровольця" Володимира Тихого.
"Програма на підтримку України містила також покази нових короткометражних та документальних стрічок, що давали розуміння контексту війни, що триває в Україні, та були підкріплені дискусіями з українськими кінематографістами", – розповідають у Держкіно.
Фестиваль CinEast Festival тривав із 6 до 23 жовтня.
Нагадаємо, український фільм "Як там Катя?" отримав дві нагороди на престижному Міжнародному кінофестивалі у Локарно у Швейцарії.
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