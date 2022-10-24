Український фільм "Як там Катя?" став одним із переможців кінофестивалю у Люксембурзі

Дебютний фільм української кінорежисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" став одним із переможців фестивалю CinEast Festival у Люксембурзі.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, за підтримки якого створили стрічку.

Фільм "Як там Катя?" отримав Приз кінокритиків фестивалю CinEast Festival – щорічного некомерційного заходу, який присвячений презентації актуальної кінопродукції країн Центральної та Східної Європи.

Стрічка "Як там Катя?" – це соціальна драма про лікарку швидкої допомоги на ім'я Анна, яка "шукає справедливості у цьому недосконалому світі", йдеться в описі до стрічки на офіційній сторінці у Facebook.

Афіша стрічки "Як там Катя?". Фото: How Is Katia?/Facebook

Ідея фільму виникла у Крістіни Тинькевич з короткометражного фільму Solatium, в якому режисерка досліджувала тему людського горя та помсти, яку воно тягне за собою.

Спеціальну нагороду від журі кінофестивалю отримала також українсько-словацько-чеська стрічка "107 Mothers/Cenzorka" режисера Петера Керекеша.

Цього року фестиваль CinEast Festival представив потужну спеціальну "Українську програму", аби підтримати нашу країну в умовах війни. Зокрема, в рамках програми презентували шість найновіших українських фільмів:

"Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча,

"Клондайк" Марини Ер Горбач,

"Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука,

"Бачення метелика" Максима Наконечного,

"Як там Катя?" Крістіни Тинькевич,

"День українського добровольця" Володимира Тихого.

"Програма на підтримку України містила також покази нових короткометражних та документальних стрічок, що давали розуміння контексту війни, що триває в Україні, та були підкріплені дискусіями з українськими кінематографістами", – розповідають у Держкіно.

Фестиваль CinEast Festival тривав із 6 до 23 жовтня.

Нагадаємо, український фільм "Як там Катя?" отримав дві нагороди на престижному Міжнародному кінофестивалі у Локарно у Швейцарії.