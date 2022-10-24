Український фільм "Як там Катя?" став одним із переможців кінофестивалю у Люксембурзі

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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24 жовтня 2022

Дебютний фільм української кінорежисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" став одним із переможців фестивалю CinEast Festival у Люксембурзі.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, за підтримки якого створили стрічку.

Фільм "Як там Катя?" отримав Приз кінокритиків фестивалю CinEast Festival – щорічного некомерційного заходу, який присвячений презентації актуальної кінопродукції країн Центральної та Східної Європи.

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Стрічка "Як там Катя?" – це соціальна драма про лікарку швидкої допомоги на ім'я Анна, яка "шукає справедливості у цьому недосконалому світі", йдеться в описі до стрічки на офіційній сторінці у Facebook. 

 Афіша стрічки "Як там Катя?". Фото: How Is Katia?/Facebook

Ідея фільму виникла у Крістіни Тинькевич з короткометражного фільму Solatium, в якому режисерка досліджувала тему людського горя та помсти, яку воно тягне за собою.

Спеціальну нагороду від журі кінофестивалю отримала також українсько-словацько-чеська стрічка "107 Mothers/Cenzorka" режисера Петера Керекеша.

Цього року фестиваль CinEast Festival представив потужну спеціальну "Українську програму", аби підтримати нашу країну в умовах війни. Зокрема, в рамках програми презентували шість найновіших українських фільмів:

  • "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча,
  • "Клондайк" Марини Ер Горбач,
  • "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука,
  • "Бачення метелика" Максима Наконечного,
  • "Як там Катя?" Крістіни Тинькевич,
  • "День українського добровольця" Володимира Тихого.

"Програма на підтримку України містила також покази нових короткометражних та документальних стрічок, що давали розуміння контексту війни, що триває в Україні, та були підкріплені дискусіями з українськими кінематографістами", – розповідають у Держкіно.

Фестиваль CinEast Festival тривав із 6 до 23 жовтня.

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Нагадаємо, український фільм "Як там Катя?" отримав дві нагороди на престижному Міжнародному кінофестивалі у Локарно у Швейцарії.

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