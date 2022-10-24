За щоденником маріупольчанки зняли анімаційний серіал про життя в окупації. ВІДЕО

В Україні створили анімаційний серіал про життя в окупованому Маріуполі за мотивами щоденника місцевої мешканки на ім’я Наталія.

Жінці вдалося пережити окупацію та виїхати із блокадного міста, розповідають творці анімаційного серіалу "Маріуполь. Військові хроніки мирного жителя" – команда громадської організації "Землячки".

Наразі уже вийшли перші три серії. У сюжеті анімації – три тижні з життя і побуту головної героїні та її родини, які вона описала у щоденнику.

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"Нашою метою є не лише поширення у всьому світі правдивої інформації про трагедію в Маріуполі, боротьба з російською пропагандою та поширення проблеми вимушених переселенців. Основною метою проєкту – є повернення українців додому", – наголошують у ГО.

Станом на 24 жовтня на YouTube вийшли уже три епізоди серіалу двома мовами – українською та російською. У першій серії описується перша сторінка щоденника Наталії й п'ятий день російського вторгнення.

Жінка погодинно розповідає про сувору реальність, в якій опинилися десятки тисяч маріупольчан: розмови про зруйновані будинки, нестачу продуктів, коронавірус та обмеження, які ще мали місце на 5-й день війни; дефіцит ліків, перші повітряні тривоги і наляканих дітей.

Друга серія присвячена сторінці щоденнику Наталії за 1 березня, третя – за 2-е.

Всього анімаційний серіал складається з 23 серій, кожна з яких у середньому триває три-п'ять хвилин. Серії виходитимуть із періодичністю раз на тиждень кожної п’ятниці.

У команді ГО "Землячки" повідомляють, що анімаційний серіал "Маріуполь. Військові хроніки мирного жителя" допомогли створити українські художники, режисери, аніматорами та музикантами.

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Планується, що анімація вийде також англійською мовою, аби якомога більше людей дізналися про те, що доводилося пережити українцям у Маріуполі.