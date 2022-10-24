За щоденником маріупольчанки зняли анімаційний серіал про життя в окупації. ВІДЕО

В Україні створили анімаційний серіал про життя в окупованому Маріуполі за мотивами щоденника місцевої мешканки на ім’я Наталія.

Жінці вдалося пережити окупацію та виїхати із блокадного міста, розповідають творці анімаційного серіалу "Маріуполь. Військові хроніки мирного жителя" – команда громадської організації "Землячки".

Наразі уже вийшли перші три серії. У сюжеті анімації – три тижні з життя і побуту головної героїні та її родини, які вона описала у щоденнику.

"Нашою метою є не лише поширення у всьому світі правдивої інформації про трагедію в Маріуполі, боротьба з російською пропагандою та поширення проблеми вимушених переселенців. Основною метою проєкту – є повернення українців додому", – наголошують у ГО.

Станом на 24 жовтня на YouTube вийшли уже три епізоди серіалу двома мовами – українською та російською. У першій серії описується перша сторінка щоденника Наталії й п'ятий день російського вторгнення.

Жінка погодинно розповідає про сувору реальність, в якій опинилися десятки тисяч маріупольчан: розмови про зруйновані будинки, нестачу продуктів, коронавірус та обмеження, які ще мали місце на 5-й день війни; дефіцит ліків, перші повітряні тривоги і наляканих дітей.

Друга серія присвячена сторінці щоденнику Наталії за 1 березня, третя – за 2-е.

Всього анімаційний серіал складається з 23 серій, кожна з яких у середньому триває три-п'ять хвилин. Серії виходитимуть із періодичністю раз на тиждень кожної п’ятниці.

У команді ГО "Землячки" повідомляють, що анімаційний серіал "Маріуполь. Військові хроніки мирного жителя" допомогли створити українські художники, режисери, аніматорами та музикантами.

Планується, що анімація вийде також англійською мовою, аби якомога більше людей дізналися про те, що доводилося пережити українцям у Маріуполі.