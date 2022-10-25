Макрон подарував Папі Римському рідкісну книгу з львівською печаткою: поляки обурені

Президент Франції Еммануель Макрон подарував Папі Римському рідкісне перше видання книги "Про вічний мир" філософа Іммануїла Канта 1796 року.

Політик зробив цей подарунок під час свого візиту у Ватикан, повідомляє Vatican News.

Книга ХVIII століття містить печатку "Академічна читальня у Львові" польською мовою на титульному аркуші.

Реклама:

Тому користувачі соцмереж припустили, що її могли вивезти зі Львова, зокрема під час Другої світової війни.

На незвичний подарунок понтифіку також відреагував міський голова Львова Андрій Садовий.

"Зараз би Канта почитати… Це, до речі, книга, яку Еммануель Макрон подарував Папі. Зверніть увагу на печатку", – написав мер.

Фото: LB2S\Twitter

За версією журналіста Арно Бедата, цей примірник тривалий час перебуває у Франції.

"Приблизно в 1900-х роках він потрапив до книготорговця Люсьєна Бодена в Парижі, на набережній Гран-Огюстен (про це свідчить етикетка на внутрішній стороні обкладинки)", – написав Арно у Twitter.

Реклама:

Примірник, переданий Папі Франциску, був придбаний за 2,5 тисячі євро в книжковому магазині Hatchuel у Парижі, додає журналіст.

Водночас поляки почали обурюватися у соцмережах. Дехто вважає, що книга могла бути викрадена нацистами під час Другої світової війни, однак жодних підтверджень цьому немає.

"Книга, подарована Папі Франциску президентом Франції, колись належала (тодішній) польській університетській бібліотеці у Львові.... М'яко кажучи, соромно" – написав польський дипломат та експерт Фонду Казимира Пуласького Роберт Пшель у Twitter.

"Навіть якщо книга була у Франції приблизно з 1900 року, це все одно вкрадене майно. У книзі немає позначок про зняття з експлуатації, і, що важливіше, ймовірність того, що університет "спише" перше видання Канта, дорівнює нулю", – вважає один із користувачів.

У Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що проведуть детальний аналіз походження книги, щоб визначити, коли і за яких обставин вона виїхала зі Львова, повідомляє інформагентство РАР.

Нагадаємо, "Академічна читальня" – це польська організація студентів, що діяла у Львові з 1867 по 1939 рік.