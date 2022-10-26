Кіра Найтлі озвучила щоденник харківської школярки про війну

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 жовтня 2022

Британська акторка Кіра Найтлі озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної харків'янки Єви Скалієцької "Ти не знаєш, що таке війна".

Про це повідомили у видавництві Bloomsbury, яке виграло права на публікацію щоденника Єви Скалієцької

12-річна дівчина описала життя у Харкові під час бомбардувань та обстрілів у перші дні війни. Вона з бабцею провела цей час у підвалі. Єва записала усе, що відбувалось з нею у той період, тож у книзі зображено погляд на війну дитячими очима.

"Це неймовірно важлива історія, яка є водночас сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість", – зазначила Найтлі.

 Кіра Найтлі. Фото:Bloomsbury

Вона додала, що щоденник харків'янки справив на неї величезний вплив.

Аудіоменеджер Том Скіпп похвалив Кіру Найтлі за вміння передати вдумливий і проникливий голос авторки.

"Для Єви дуже важливо, що Кіра вирішила працювати над цією важливою книгою, і Кіра зробила щось справді особливе зі своїм підходом до неї. Вона віддає належне невинному, молодому, але мудрому не по роках тону Єви, а ідеальний образ Кіри є чутливим, інтимним і, зрештою, надзвичайно переконливим", – сказав він.

Аудіоверсія книги голосом акторки вийшла 25 жовтня.

Щоденник Єви порівнюють зі спогадами Анни Франк. У ньому авторка дає розуміння, що таке конфлікт очима дитини. 

Для публікації Bloomsbury співпрацює з УВКБ ООН, Агентством ООН у справах біженців.

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