Киян закликають купувати книги, щоб передати їх військовим на фронт

Муніципальна книгарня "Сяйво книги" спільно з підрозділом "Культурний десант" проводить у Києві акцію "Поверни живим".

В рамках ініціативи мешканці столиці можуть придбати зі знижкою книги, які згодом передадуть військовим на фронт, повідомляють у Київській міській раді.

Мета книжкової акції – підтримати бойовий дух української армії та заохотити українців "бути на зв’язку з військовими через літературу та добре слово".

"Що відрізняє українського військового від окупанта? Правильно, наявність інтелекту.

І тому дуже важливо підтримувати наших бійців не лише матеріально-технічним забезпеченням, а й допомагати із поживою для розуму", – наголошують у КП "Міський магазин".

Фото: Київська міська рада

В чому полягає суть ініціативи? Кияни або гості столиці можуть придбати будь-яку книгу зі списку, який запропонує книгарня, зі знижкою 20% та вкласти туди листівку. За бажанням – можна додати свої контакти для подальшого листування та написати враження від книги.

14 жовтня "Культурний десант" відвезе першу партію книг на Схід українським бійцям.

"Ми хочемо, щоб в рамках цієї акції будь-яка книга, яку ми передамо на Схід нашим бійцям, стала символом того, що суспільство чекає на повернення кожного нашого героя", – підкреслюють у "Міському магазині".

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Очікується, що військові, які отримають книги, самі повернуть їх, коли закінчиться війна.

"Це стане своєрідним символом життя та нашої культури, яка рятує навіть у найтемніші часи. Кожен українець, кожен наш боєць – це і культурна зброя також", – відзначають у комунальному підприємстві.

За підтримку українських військових книгарня надає знижку у розмірі 10% на наступну покупку кожному учаснику акції. Збір триватиме до 30 листопада 2022 року в муніципальній книгарні "Сяйво книги", яка розташована за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.