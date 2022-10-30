У віці 96 років померла видатна українська мистецтвознавиця Людмила Міляєва

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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30 жовтня 2022

У суботу, 29 жовтня, пішла з життя видатна українська мистецтвознавиця Людмила Семенівна Міляєва, яка також була академкинею Національної академії мистецтв по відділенню теорії та історії мистецтв та заслуженою діячкою мистецтв України

Про сумну звістку сповістив її син – художник і автор сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський.

"Сьогодні пішла з життя українська мистецтвознавиця, Докторка мистецтвознавства (1988), професорка (1991), заслужена діячка мистецтв України (1992), дійсна членкиня Національної академії мистецтв (2000). Професорка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури – Людмила Семенівна Міляєва", – написав він у Facebook після того як переніс виступ в Івано-Франківську через "сімейні обставини непереборної сили".

Людмилі Міляєвій 13 листопада мало виповнитися 97 років. Українська мистецтвознавиця народилася 1925 року в Харкові. У 1950 році закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.

 Фото: Марія Шевченко/Національний художній музей

У 1949-1966 роках Людмила Семенівна працювала у Національному художньому музеї України, з 1962-го і до останніх днів – на кафедрі теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Міляєва є авторкою та співавторкою понад 200 наукових праць, зокрема у напрямку історії українського образотворчого мистецтва.

На втрату відреагували і в Національній академії мистецтв:

"НАМ України висловлює щирі співчуття родині Людмилі Семенівни. Світла пам’ять про Людмилу Семенівну назавжди збережеться в серцях її колег, учнів і шанувальників".

Водночас у Національному художньому музеї смерть видатної мистецтвознавиці називають непоправною втратою для всієї української культури.

"Музей став моєю колискою як професіонала", – так висловилася Людмила Міляєва у своїх спогадах. Вона прийшла сюди працювати в 1949 році, і відтоді вкладала у розвиток музею свої сили, високий професіоналізм і щиру відданість справі.

Нова концепція експозиції, величезна експедиційна робота, поповнення збірки безцінними пам’ятками і їхнє детальне вивчення – це лише штрихи до надзвичайного доробку Міляєвої. Як наставниця, викладачка у НАОМА вона виховала не одне покоління українських мистецтвознавців, утверджуючи високі професійні стандарти власним прикладом",написали в установі.

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