Оголосили довгий список номінантів премії Юрія Шевельова

В Україні оголосили довгий список премії імені Юрія Шевельова. Її присуджують за художню та наукову есеїстику.

Про це повідомили на сторінці організації PEN Ukraine.

Короткий список номінантів опублікують 10 грудня.

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До довгого списку увійшли:

📌Беспалов Максим, "Український Шпіцберген. Ведмеді, вугілля та комунізм" (Видавництво "Віхола");

📌Борисов Юрій, "Непальська масала" (Видавництво 21);

Фото з сайту організації PEN Ukraine

📌Гаджієв Рустам, "Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах" (Віхола);

📌Говоруха Ірина, "ПЛАХТА" (Саміт-книга);

📌Дубчак Ольга, "Перемагати українською. Про мову ненависті й любові" (Віхола);

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📌Завалій Євгенія, "Міста, в які ти поїдеш" (Видавництво 21);

📌Казарін Павло, "Дикий Захід Східної Європи" (Vivat);

📌 Павлишин Андрій, "Нам і далі загрожує вічність" (Дух і Літера);

📌Прохасько Маркіян, "Мрія про Антарктиду" (Видавництво Старого Лева);

📌Славінська Ірина, "#Майже доросла: книжка про дівчат і для дівчат" (Vivat);

📌Трофименко Тетяна, "Усе, що ви хотіли знати про українську літературу. Романи" (Vivat);

📌Чаплінський Юліан, "Зрозуміти архітектуру. Від готики та бароко до модерну та еклектики" (Віхола).

Переможця оголосять традиційно в день народження Юрія Шевельова – 17 грудня. Він започаткував модерну українську есеїстику. Премію заснували у 2013 році.