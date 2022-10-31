Оголосили довгий список номінантів премії Юрія Шевельова

В Україні оголосили довгий список премії імені Юрія Шевельова. Її присуджують за художню та наукову есеїстику.

Про це повідомили на сторінці організації PEN Ukraine.

Короткий список номінантів опублікують 10 грудня.

До довгого списку увійшли:

📌Беспалов Максим, "Український Шпіцберген. Ведмеді, вугілля та комунізм" (Видавництво "Віхола");

📌Борисов Юрій, "Непальська масала" (Видавництво 21);

Фото з сайту організації PEN Ukraine

📌Гаджієв Рустам, "Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах" (Віхола);

📌Говоруха Ірина, "ПЛАХТА" (Саміт-книга);

📌Дубчак Ольга, "Перемагати українською. Про мову ненависті й любові" (Віхола);

📌Завалій Євгенія, "Міста, в які ти поїдеш" (Видавництво 21);

📌Казарін Павло, "Дикий Захід Східної Європи" (Vivat);

📌 Павлишин Андрій, "Нам і далі загрожує вічність" (Дух і Літера);

📌Прохасько Маркіян, "Мрія про Антарктиду" (Видавництво Старого Лева);

📌Славінська Ірина, "#Майже доросла: книжка про дівчат і для дівчат" (Vivat);

📌Трофименко Тетяна, "Усе, що ви хотіли знати про українську літературу. Романи" (Vivat);

📌Чаплінський Юліан, "Зрозуміти архітектуру. Від готики та бароко до модерну та еклектики" (Віхола).

Переможця оголосять традиційно в день народження Юрія Шевельова – 17 грудня. Він започаткував модерну українську есеїстику. Премію заснували у 2013 році.