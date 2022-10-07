На острові Пасхи через пожежу постраждали знамениті статуї моаї

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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7 жовтня 2022

На острові Пасхи через лісову пожежу постраждали відомі кам'яні статуї моаї.

Пожежа охопила національний парк Рапа-Нуї, через вогонь деякі статуї зазнали непоправної шкоди, повідомляє The Guardian.

"Понад 100 гектарів постраждали в секторі Рано Рараку, який включає водно-болотні угіддя та сектор моаї", – йдеться в заяві національного парку.

Острів знаходиться під владою Чилі. Як зазначили в уряді країни, пожежа на острові не вщухає з понеділка 3 жовтня.

Постраждалі моаї. Фото: The Guardian

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У парку Рапа-Нуї є понад 1000 кам’яних статуй – гігантських голів, які були вперше висічені в XIII столітті корінними жителями острова.

Найбільше від пожежі постраждала територія навколо вулкана Рано Рараку, який є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Приблизно кілька сотень статуй моаї знаходяться в цій місцевості, а також у кар’єрі, де видобувають камінь для різьблення скульптур.

Мер острова Пасхи Педро Едмундс Паоа вважає, що пожежа не є випадковою, оскільки всі попередні такі випадки на Рапа-Нуї сталися через людей.

"Збиток, завданий вогнем, не можна відновити. Розколотий камінь неможливо відновити, незалежно від того, скільки мільйонів євро чи доларів у це вкладено", – сказав мер.

Пожежа сталася лише через три місяці після того, як 5 серпня острів було знову відкрито для туризму після двох років закриття через COVID-19.

До пандемії острів Пасхи, де основним джерелом існування є туризм, приймав 160 тисяч відвідувачів на рік.

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