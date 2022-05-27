У Британії знайшли античний камінь, на якому намалювали пеніс та назвали людину "гівнюком"

У Великій Британії поблизу міста Хексем в Нортумберленді знайшли камінь античної доби з образою та фалічним символом.

Написи на ньому створили понад 1700 років тому, розповідають на сторінці Vindolanda Charitable Trust.

Камінь знайшли в колишній римській фортеці Віндоланда поблизу Адріанових валів – оборонної споруди 2 століття н.е., спорудженої за часів римського імператора Адріана.

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На камені були написані слова про когось на ім'я Секундін поряд із зображенням фалоса, який у римлян використовувався як символ удачі або родючості.

Однак експерти вважають, що його справжнє значення в такому випадку має іншу інтерпретацію.

Фахівці з римської епіграфіки розпізнали повідомлення як спотворену версію слів "Secundinus cacator", що перекладається як "Секундін гівнюк".

Знайдений античний камінь. Фото: Vindolanda Trust

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Вони вважають, що фалічний образ поряд з ним додав "сили", написаній образі.

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Камінь шириною 40 см і висотою 15 см знайшов Ділан Герберт, біохімік на пенсії з Південного Уельсу.

Він зробив це відкриття 19 травня наприкінці свого другого тижня волонтерства на розкопках.

"Я прибирав багато завалів протягом тижня, чесно кажучи, цей камінь заважав мені, тому був радий, коли мені сказали витягти його з траншеї.

Ззаду він виглядав, як і всі інші, звичайний камінь, але коли я перевернув його, то злякався, побачивши якісь чіткі літери.

Лише після того, як ми видалили бруд, я зрозумів значення відкриття і був у повному захваті", – сказав він.

Ділан Герберт на місці розкопок. Фото: Vindolanda Trust

Керівник розкопок Доктор Ендрю Бірлі сказав, що пряме повідомлення з минулого завжди чудова подія, але ця знахідка змусила вчених "звести брови до лоба".

"У автора явно були великі проблеми із Секундіном і він був достатньо впевнений, щоб оголосити свої думки публічно на камені.

Я не сумніваюся, що Секундіну було б не дуже приємно це побачити, коли він блукав по цьому місці понад 1700 років тому", – сказав Ендрю Бірлі.

Експерти вважають, що для такого різьблення на камені знадобилось багато часу, що свідчить при силу емоцій, які переживав автор.