Вимагав зустрічі з Папою: у Ватикані турист розтрощив два античних бюсти

У Ватикані турист із США розтрощив два давньоримських бюсти віком близько 2 тисячі років.

Інцидент стався у Музеї К'ярамонті, де зберігаються близько тисячі стародавніх скульптур.

Як повідомляє римська газета Il Messaggero, чоловік вимагав зустрічі з Папою.

Коли туристу відмовили, він у гніві розбив один античний бюст об підлогу.

Уже пізніше, тікаючи від охорони, чоловік розбив ще один бюст.

Фото: Il Messaggero

"Американський турист середнього віку хотів побачити Папу. Коли йому сказали, що це неможливо, він кинувся на перший бюст і кинув його на землю...

Чоловіка років п’ятдесяти одразу зловили, заспокоїли та передали жандармерії згідно з дуже суворою внутрішньою процедурою", – пише Il Messaggero.

Туриста вгамували, а пошкоджені роботи принесли до лабораторії для реставрації.

"Два бюсти були пошкоджені, але не дуже сильно. Один втратив частину носа та вуха, голова іншого відірвалася від постаменту", – повідомив директор прес-служби музеїв Ватикану Маттео Алессандріні у коментарі CNN.

Незабаром скульптури будуть відреставровані і повернуться в музей.