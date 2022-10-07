Вимагав зустрічі з Папою: у Ватикані турист розтрощив два античних бюсти

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 жовтня 2022

У Ватикані турист із США розтрощив два давньоримських бюсти віком близько 2 тисячі років.

Інцидент стався у Музеї К'ярамонті, де зберігаються близько тисячі стародавніх скульптур.

Як повідомляє римська газета Il Messaggero, чоловік вимагав зустрічі з Папою. 

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Коли туристу відмовили, він у гніві розбив один античний бюст об підлогу.

Уже пізніше, тікаючи від охорони, чоловік розбив ще один бюст.

 Фото: Il Messaggero

"Американський турист середнього віку хотів побачити Папу. Коли йому сказали, що це неможливо, він кинувся на перший бюст і кинув його на землю...

Чоловіка років п’ятдесяти одразу зловили, заспокоїли та передали жандармерії згідно з дуже суворою внутрішньою процедурою", – пише Il Messaggero.

Туриста вгамували, а пошкоджені роботи принесли до лабораторії для реставрації. 

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"Два бюсти були пошкоджені, але не дуже сильно. Один втратив частину носа та вуха, голова іншого відірвалася від постаменту", – повідомив директор прес-служби музеїв Ватикану Маттео Алессандріні у коментарі CNN.

Незабаром скульптури будуть відреставровані і повернуться в музей.

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