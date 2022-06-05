У Рівному врятували майже 250 тисяч книг з Харкова

У Рівному врятували близько 250 тисяч українських книг з Харкова – їх вивезли з-під обстрілів.

Підприємство "Рівнекнига" запропонувало розмістити на своїх складах літературу, якій загрожує знищення.

Незабаром до "Рівнекниги" звернулись одні з найбільших в Україні книговидавництв – "Віват" та "Основа" з Харкова.

Історію порятунку книг розповіли на сайті Рівненської обласної ради.

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Фото: Рівненська облрада

Ще в березні керівник комунального підприємства облради "Рівнекнига" Олександр Савчук написав листа до Інституту книги.

Він запропонував розмістити на складах підприємства літературу українських видавництв, яка може потрапити до рук окупантів або постраждати від обстрілів.

"Як підприємство, яке багато років продає книжки, ми добре усвідомлювали, що з перших днів війни під загрозою знищення опинилися не лише люди. Російські варвари руйнують школи, лікарні, музеї, історичні та культурні пам’ятки… І українська книга – не виняток…

Тому ми вирішили, що варто спробувати вивести з-під загрози бодай якусь кількість української літератури", – каже директор "Рівнекниги" Олександр Савчук.

Фото: Рівненська облрада

Уже наприкінці березня – на початку квітня три вантажівки з українськими книгами приїхали до Рівного.

Нині на складах підприємства зберігається майже 250 тисяч примірників книг, які вивезли з-під обстрілів Харкова.

Першу фуру вивантажували всім колективом разом з волонтерами вручну.

А вже інші дві фури – за допомогою спецтехніки, яку надали у "Рівнеоблводоканалі".

Зрештою, щоб допомогти продати харківські книги, у книгарнях "Рівнекниги" започаткували акцію "Підтримай Харків – купи книгу харківського видавництва".