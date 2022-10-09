Як виглядали б жінки в українських вишиванках на картинах всесвітньовідомих художників. ФОТО

У Міністерстві культури та інформаційної політики за допомогою нейромережі показали, як виглядала б жінка в українській вишиванці на картинах всесвітньовідомих художників.

Результати оприлюднила пресслужба відомства у Facebook.

"Деякі нас просто вразили, адже ці "картини" було створені всього за декілька секунд", – наголошують у Мінкульті.

На зображеннях нижче можна побачити, якими нейромережа "уявляє" жінок в українських вишиванках на картинах таких художників, як-от:

нідерландський художник-постімпресіоніст Вінсент ван Гог;

Фото: Мінкульт

іспанський і французький митець Пабло Пікассо, який творив у стилі кубізм;

Фото: Мінкульт

іспанський художник і головний представник сюрреалізму 20-го століття Сальвадор Далі;

Фото: Мінкульт

норвезький живописець і графік, постімпресіоніст і постмодерніст Едвард Мунк;

Фото: Мінкульт

австрійський художник, графік і символіст Густав Клімт;

Фото: Мінкульт

італійський скульптор і художник, чиї твори вважалися найвищими досягненнями мистецтва Відродження, Мікеланджело Буонарроті;

Фото: Мінкульт

українська художниця, яка творила у жанрі "наївне мистецтво", Марія Примаченко.