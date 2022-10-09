Як виглядали б жінки в українських вишиванках на картинах всесвітньовідомих художників. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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9 жовтня 2022

У Міністерстві культури та інформаційної політики за допомогою нейромережі показали, як виглядала б жінка в українській вишиванці на картинах всесвітньовідомих художників.

Результати оприлюднила пресслужба відомства у Facebook.

"Деякі нас просто вразили, адже ці "картини" було створені всього за декілька секунд", – наголошують у Мінкульті.

На зображеннях нижче можна побачити, якими нейромережа "уявляє" жінок в українських вишиванках на картинах таких художників, як-от:

  • нідерландський художник-постімпресіоніст Вінсент ван Гог;
 Фото: Мінкульт
  • іспанський і французький митець Пабло Пікассо, який творив у стилі кубізм;
 Фото: Мінкульт
  • іспанський художник і головний представник сюрреалізму 20-го століття Сальвадор Далі;
 Фото: Мінкульт
  • норвезький живописець і графік, постімпресіоніст і постмодерніст Едвард Мунк;
 Фото: Мінкульт

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  • австрійський художник, графік і символіст Густав Клімт;
 Фото: Мінкульт
  • італійський скульптор і художник, чиї твори вважалися найвищими досягненнями мистецтва Відродження, Мікеланджело Буонарроті;
 Фото: Мінкульт
  • українська художниця, яка творила у жанрі "наївне мистецтво", Марія Примаченко.
 Фото: Мінкульт

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