Як виглядали б жінки в українських вишиванках на картинах всесвітньовідомих художників. ФОТО

У Міністерстві культури та інформаційної політики за допомогою нейромережі показали, як виглядала б жінка в українській вишиванці на картинах всесвітньовідомих художників.
Результати оприлюднила пресслужба відомства у Facebook.
"Деякі нас просто вразили, адже ці "картини" було створені всього за декілька секунд", – наголошують у Мінкульті.
На зображеннях нижче можна побачити, якими нейромережа "уявляє" жінок в українських вишиванках на картинах таких художників, як-от:
- нідерландський художник-постімпресіоніст Вінсент ван Гог;
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| Фото: Мінкульт
- іспанський і французький митець Пабло Пікассо, який творив у стилі кубізм;
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| Фото: Мінкульт
- іспанський художник і головний представник сюрреалізму 20-го століття Сальвадор Далі;
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| Фото: Мінкульт
- норвезький живописець і графік, постімпресіоніст і постмодерніст Едвард Мунк;
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| Фото: Мінкульт
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- австрійський художник, графік і символіст Густав Клімт;
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| Фото: Мінкульт
- італійський скульптор і художник, чиї твори вважалися найвищими досягненнями мистецтва Відродження, Мікеланджело Буонарроті;
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| Фото: Мінкульт
- українська художниця, яка творила у жанрі "наївне мистецтво", Марія Примаченко.
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| Фото: Мінкульт
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