Як виглядали б жінки в українських вишиванках на картинах всесвітньовідомих художників. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
38570
9 жовтня 2022

У Міністерстві культури та інформаційної політики за допомогою нейромережі показали, як виглядала б жінка в українській вишиванці на картинах всесвітньовідомих художників.

Результати оприлюднила пресслужба відомства у Facebook.

"Деякі нас просто вразили, адже ці "картини" було створені всього за декілька секунд", – наголошують у Мінкульті.

Реклама:

На зображеннях нижче можна побачити, якими нейромережа "уявляє" жінок в українських вишиванках на картинах таких художників, як-от:

  • нідерландський художник-постімпресіоніст Вінсент ван Гог;
 Фото: Мінкульт
  • іспанський і французький митець Пабло Пікассо, який творив у стилі кубізм;
 Фото: Мінкульт
  • іспанський художник і головний представник сюрреалізму 20-го століття Сальвадор Далі;
 Фото: Мінкульт
  • норвезький живописець і графік, постімпресіоніст і постмодерніст Едвард Мунк;
 Фото: Мінкульт

Читайте також: Листівки з Херсона. Як мисткиня малює війну за допомогою нейромережі. ФОТО

  • австрійський художник, графік і символіст Густав Клімт;
 Фото: Мінкульт
  • італійський скульптор і художник, чиї твори вважалися найвищими досягненнями мистецтва Відродження, Мікеланджело Буонарроті;
 Фото: Мінкульт
  • українська художниця, яка творила у жанрі "наївне мистецтво", Марія Примаченко.
 Фото: Мінкульт

Читайте також: Нейромережу навчили домальовувати відомі світові картини: як це виглядає


Реклама:


Реклама:
 1741
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2783
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20424
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій