У Вінниці помер український письменник-гуморист Олег Чорногуз

У Вінниці на 87-році життя помер український письменник-гуморист Олег Чорногуз.

Митець пішов з життя у лікарні після важкої хвороби, повідомив голова Вінницької організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський.

Онука письменника Ярина Чорногуз також підтвердила смерть свого дідуся.

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"Цього дня я боялася з чотирьох років, відколи почала розуміти, що люди помирають. Дякую, дідусю, за все, що зробив для мене. За все, що створив і написав. Я буду і далі думати про тебе як про живого. Мені так буде легше", – написала вона.

Олег Чорногуз. Фото: Анжеліка Рудницька

За словами Вадима Вітковського, у рідному селі Олега Чорногуза залишилася посаджена за його участі пам’ятна алея.

У рідному селі Олега Чорногуза залишилася посаджена за його участі пам’ятна алея

Незадовго до смерті письменник побудував на батьківському обійсті новий будинок, який назвав на честь померлої дружини "Лідиним домом".

"Не здійснена поки що іще одна його мрія – Музей чотирьох поетів, двох народжених тут поляків і двох українців, одним з яких є він сам, Олег Чорногуз. Але ми втілимо у життя цю його мрію!" – написав Вітковський.

Він також пообіцяв сприяти тому, щоб одну з улиць у рідному селі письменника назвали на його честь, а також заснувати премію його імені за кращий гумористичний чи сатиричний роман року.

Олег Чорногуз з онукою Яриною

Поховають Олега Чорногуза у Києві, на Байковому кладовищі, поряд з коханою дружиною Лідією.

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Олег Чорногуз народився у 1936-му році у селі Іванів на Вінниччині. Він був письменником, журналістом, редактором журналів "Перець" та "ВУС", автор численних сатиричних книжок.

Заслужений діяч мистецтв України, був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого у 2006-му році.

Олег Чорногуз є автором книжок: "Моральна підтримка", "Портрет ідеала", "Сіамський слон" тощо.

Він написав романи ""Аристократ" із Вапнярки", "Претенденти на папаху", "Вавілон на Гудзоні", "Я хочу до моря", "Дари пігмеїв", "Примхи долі", "Той, що живе зі смертю", "Золотий скарабей", "Ремезове болото", "Воскреслий із мертвих", "Гроші з неба" тощо.

Автор кіноповісті "Смерть без милосердя" та кількох п'єс. Серед них "Пектораль", присвячена Георгію Гонгадзе.