Жадан у Німеччині отримав ще одну премію за творчість та громадянську позицію

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 жовтня 2022

Український письменник та музикант Сергій Жадан отримав Премію миру німецьких книгарів 2022.

Про це повідомили в Українському інституті книги.

Цю нагороду українському митцю присудили за творчість та гуманну позицію, допомогу цивільним та військовим.

"Неможливість вільно дихати і вільно говорити – фундаментальна відмінність війни від миру. Але ми мусимо говорити. Навіть у воєнний час. 

Ми говоримо емоційно, напружено, прямо. Українцям не треба виправдовуватися за свої емоції, але їх треба пояснити. Ми можемо пояснити, ми можемо описати, що з нами сталося і відбувається далі. Ми мусимо налаштуватися, що це не буде легка розмова. Але її треба сьогодні почати", – наголосив під час вручення премії Сергій Жадан. 

 Фото: Український інститут книги

Премію миру німецьких книгарів заснували у 1950 році. Раніше нагороду отримували Герман Гессе, Астрід Ліндрен, Маргарет Етвуд та інші.

Церемонія вручення проходить у франкфуртській Церкві Святого Павла. За статутом, премію присуджують особистості, яка "своєю діяльністю у галузях літератури, науки і мистецтва зробила видатний внесок в утвердження ідеї миру".

Нагороду присуджує Спілка німецьких книгарів. ЇЇ сума становить 25 тисяч євро.

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла та став лауреатом німецької премії Ханни Арендт за "політичне мислення".

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