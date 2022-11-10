Археологічні цінності намагались вивезти за кордон як запчастини до сільгосптехніки. ФОТО

Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура
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10 листопада 2022

Ковані та литі частини середньовічної холодної зброї задекларували як запчастини до сільгосптехніки. Їх намагалися переслати поштою із Запоріжжя до Америки. 

Про це повідомляє Київська митниця на своїй сторінці у Facebook. 

Шість археологічних предметів київські митники виявили при перевірці поштового відправлення. Скоріше за все це здобич "чорних археологів".

10 доларів – задекларована вартість посилки з оправою холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіч.

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 Фото: Київська митниця

Як визначили експерти Національного музею історії України, митники виявили ковані та литі залізні хрестовина, навершя руків’я та наконечники піхов до шабель, а також декоративну накладку для верхнього одягу військових.

Ці артефакти мають історичну та культурну цінність. Всі вони – археологічного походження, адже мають ознаки тривалого перебування в землі.

Артефакти пізнього Середньовіччя намагались вивезти до США як запчастини до сільгосптехніки

Оскільки пересилання культурних цінностей за межі України у міжнародних поштових відправленнях заборонено, всі предмети правопорушення вилучила Київська митниця до рішення суду за протоколом про порушення митних правил – стаття 473 Митного кодексу України. 

  Митники виявили ковані та литі залізні хрестовина, навершя руків’я та наконечники піхов до шабель

 Ці артефакти мають історичну та культурну цінність

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