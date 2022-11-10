Археологічні цінності намагались вивезти за кордон як запчастини до сільгосптехніки. ФОТО

Ковані та литі частини середньовічної холодної зброї задекларували як запчастини до сільгосптехніки. Їх намагалися переслати поштою із Запоріжжя до Америки.
Про це повідомляє Київська митниця на своїй сторінці у Facebook.
Шість археологічних предметів київські митники виявили при перевірці поштового відправлення. Скоріше за все це здобич "чорних археологів".
10 доларів – задекларована вартість посилки з оправою холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіч.
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|Фото: Київська митниця
Як визначили експерти Національного музею історії України, митники виявили ковані та литі залізні хрестовина, навершя руків’я та наконечники піхов до шабель, а також декоративну накладку для верхнього одягу військових.
Ці артефакти мають історичну та культурну цінність. Всі вони – археологічного походження, адже мають ознаки тривалого перебування в землі.
|Артефакти пізнього Середньовіччя намагались вивезти до США як запчастини до сільгосптехніки
Оскільки пересилання культурних цінностей за межі України у міжнародних поштових відправленнях заборонено, всі предмети правопорушення вилучила Київська митниця до рішення суду за протоколом про порушення митних правил – стаття 473 Митного кодексу України.
|Митники виявили ковані та литі залізні хрестовина, навершя руків’я та наконечники піхов до шабель
|Ці артефакти мають історичну та культурну цінність
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