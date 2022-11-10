На руїнах в Бородянці помітили малюнок, схожий на графіті Бенксі

Прихильники Бенксі – зірки британського вуличного мистецтва – сперечаються, чи міг би художник намалювати графіті в Україні на руїнах будинку в Бородянці.

Суперечки розгорілись після того, як фотограф Ед Рам, що працює в Україні для закордонних видань, оприлюднив фото з Київської області в своєму Instagram. На одному з них зафіксовано внутрішню напівзруйновану стіну будинку з малюнком – маленький хлопчик кидає на спину дорослого чоловіка в кімоно.

Скріншот зі сторінки в Instagram фотографа Ед Ера

"Цікаво, це може бути Бенксі, чи це імітація?" поставив фотограф питання своїм підписникам. "Володаря чорного паска Президента Росії Володимира Путіна було відсторонено від посади почесного президента Міжнародної федерації дзюдо", – додав Ед Рам.

Цю фотографію розмістила у себе фан-сторінка Бенксі в Instagram зі словами: "Зараз можна з упевненістю сказати, що це 100% Бенксі". Проте офіційна сторінка митця не має зображення цього графіті, як і його офіційний сайт.

Нещодавно на цій же фан-сторінці з’явилась фотографія з київського Майдану Незалежності – на бетонних блоках з залізними їжаками намальовано хлопчика і дівчинку. Створюється враження, що вони використовують їжака як гойдалку. Проте і цього зображення немає на офіційних ресурсах Бенксі.

Скріншот зі фансторінки Бенксі в Instagram

Хоча з Бенксі ні в чому не можна бути впевненим – художник відомий своїми містифікаціями. Досі остаточно невідомо його справжнє ім’я.

Перша робота Бенксі з’явилась на вулицях британського Бристоля наприкінці 90-х. Під цим псевдо він примудряється проводити виставки, знімати фільми, епатувати публіку знищенням власної картини, проданої на аукціоні Сотсбі.

Напівзнищену картину Бенксі "Любов у сміттєвому баці" ще раз виставили на аукціон і продали за $25,4 млн

Бенксі малює свої сатиричні твори в багатьох містах світу. Будинки з його графіті часто піднімаються в ціні. Його роботи іронічні, часто спрямовані на тонку критику владних інституцій. Дуже часто Бенксі спочатку створює копірку, щоб швидше можна було нанести твір на стіну і у разі чого втекти від поліції.