У Лондоні продадуть роботу Бенксі на підтримку української лікарні "Охматдит"

Яна Осадча журналіст
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17 березня 2022

У Лондоні відбудеться благодійний аукціон на підтримку лікарні "Охматдит", де зараз лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

На продаж виставили унікальну антивоєнну картину Бенксі без підпису, повідомляє Myartbroker.

Аукціон триватиме 10 днів, завершиться 27 березня 2022 року.

Торги починаються від 20 тис. фунтів стерлінгів (26,3 тис. доларів). Всі кошти від продажу підуть на підтримку дитячої лікарні "Охматдит".

 Вanksy’s CND Soldiers, unsigned, 2005 Картина, яку виставили на аукціон

Також на сайті аукціону можна зробити пожертву безпосередньо лікарні.

"Незважаючи на активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, фахівці "Охматдиту" продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей та поранених, яких доставляють до лікарні.

Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи", кажуть організатори акції.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російські окупанти обстріляли лікарню "Охматдит". У приміщенні вибило вікна.

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