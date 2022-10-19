У Нью-Йорку показали українські плакати воєнного часу. ФОТО

У Нью-Йорку показали 150 плакатів воєнного часу від 10 українських митців.

Благодійна виставка "Українські плакати воєнного часу" пройшла у приватному галерейному просторі Майка Дуплера, в центральній частині Мангеттена.

Метою виставки, крім боротьби з роспропагандою, був благодійний збір коштів, кажуть організатори.

На виручені кошти придбають спеціальне медичне обладнання для Ніжинського міського пологового будинку.

У Нью-Йорку відбулася благодійна виставка "Українські плакати воєнного часу"

На виставці були представлені роботи 10 українських ілюстраторів, графічних дизайнерів та художників.

Зокрема, київський ілюстратор Олександр Грехов показав свої іронічні плакати, які було створено під час війни, а також роботи з циклу "Квантовий стрибок Шевченка".

Автор: Олександр Грехов

Графічний дизайнер Закентій Горобйов показав свої постери із серії Be Brave!, а також вже відомі роботи "Крокоборос", "Росія монстр" та "Together Happy!".

Катя Лісова показала плакати з серії діджитал колажів "Сила пам'яті".

Авторка: Альбіна Ялоза

Микола Гончаров передав для виставки у Нью-Йорку плакати, над якими працював ще з початку війни у 2014 році.

Свої роботи також представили Настя Гайдаєнко, Даша Подольцева, Олексій Сай, Микита Шилімов, Нікіта Тітов, Альбіна Ялоза.

Більшість митців і раніше експонували свої плакати за кордоном.

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Авторка: Настя Гайдаєнко

До експозиції виставки увійшли роботи авторів, які давно співпрацюють із міжнародним симпозіумом сучасного мистецтва BIRUCHIY.

На виставці також презентували роботи молодих мисткинь, які відібрали куратори Національного Центру "Український Дім".

Автор: Микола Гончаров

"Сьогодні вкрай важливо показувати світові наше актуальне мистецтво, яке рефлексує на жорстокі події: криваві вбивства, тортури, знущання над жінками, дітьми та полоненими, руйнування та знищення наших міст, відвертий геноцид українського народу", – каже кураторка проєкту Олена Сперанська.

Авторка: Катя Лісова

Подію організовували за підтримки та участі ГО "Спілка Дослідників Сучасного Мистецтва" (Україна), "Cybertone Inc." (США), "SpeedPro" Лонг-Айленд-Сіті та ресторану італійської кухні Maestro Pasta (США).

Також виставку провели за підтримки Генерального Консульства України в місті Нью-Йорк та благодійного фонду "Help Ukraine Center USA" (Нью-Йорк, США).