У BBC оприлюднили короткі списки Книги року 2022: хто з авторів в переліку

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
5039
24 листопада 2022

Новинна агенція ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії.

Вона опублікувала перелік фіналістів у трьох категоріях на сайті.

До довгого списку Книги року обрали 38 видань. Але до фіналу кількість творів скоротилась у половину.

Реклама:

У номінаціях Книга року ВВС, Есеїстика-2022 та Дитяча Книга року ВВС-2022 по 5 претендентів на перемогу. 

 Фото: Ivankmit/Depositphotos

Переможців конкурсу оголосять у грудні.

До Короткого списку в номінації Книга року ВВС-2022 увійшли:

  • "Тільки нікому про це не кажи", Ірена Карпа;
  • "Ферія. 13 андалуських днів і ночей", Сергій Карюк;
  • "Гіркі апельсини", Марина Манченко ;
  • "Вілла Анемона", Галина Петросаняк;
  • "Танці з кістками. Медичний трилер", Андрій Сем'янків (MED Goblin).

Дитяча Книга року ВВС-2022:

  • "Примари Чорної діброви", Андрій Бачинський ;
  • "Мої вимушені канікули", Катерина Єгорушкіна;
  • "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні", Інна Ковалишена;
  • "Сукня для Марусі", Грася Олійко;
  • "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом", Уляна Чуба.

Книга року ВВС-Есеїстика-2022:

  • "Подолати минуле: Глобальна історія України", Ярослав Грицак;
  • "Дикий Захід Східної Європи", Павло Казарін;
  • "Щось зі мною не так", Андрій Любка;
  • "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття", Ірина Магдиш;
  • "Наші. Інженерна історія України", Олена Шульга.

До журі конкурсу входять професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.

Реклама:

Переможець кожної номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.

Конкурс проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Читайте також: Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила фіналістів


Реклама:


Реклама:
 1751
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2791
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20441
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій