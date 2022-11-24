У BBC оприлюднили короткі списки Книги року 2022: хто з авторів в переліку

Новинна агенція ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії.

Вона опублікувала перелік фіналістів у трьох категоріях на сайті.

До довгого списку Книги року обрали 38 видань. Але до фіналу кількість творів скоротилась у половину.

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У номінаціях Книга року ВВС, Есеїстика-2022 та Дитяча Книга року ВВС-2022 по 5 претендентів на перемогу.

Переможців конкурсу оголосять у грудні.

До Короткого списку в номінації Книга року ВВС-2022 увійшли:

"Тільки нікому про це не кажи", Ірена Карпа;

"Ферія. 13 андалуських днів і ночей", Сергій Карюк;

"Гіркі апельсини", Марина Манченко ;

"Вілла Анемона", Галина Петросаняк;

"Танці з кістками. Медичний трилер", Андрій Сем'янків (MED Goblin).

Дитяча Книга року ВВС-2022:

"Примари Чорної діброви", Андрій Бачинський ;

"Мої вимушені канікули", Катерина Єгорушкіна;

"Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні", Інна Ковалишена;

"Сукня для Марусі", Грася Олійко;

"Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом", Уляна Чуба.

Книга року ВВС-Есеїстика-2022:

"Подолати минуле: Глобальна історія України", Ярослав Грицак;

"Дикий Захід Східної Європи", Павло Казарін;

"Щось зі мною не так", Андрій Любка;

"Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття", Ірина Магдиш;

"Наші. Інженерна історія України", Олена Шульга.

До журі конкурсу входять професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.

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Переможець кожної номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.

Конкурс проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).