У BBC оприлюднили короткі списки Книги року 2022: хто з авторів в переліку

Новинна агенція ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії.
Вона опублікувала перелік фіналістів у трьох категоріях на сайті.
До довгого списку Книги року обрали 38 видань. Але до фіналу кількість творів скоротилась у половину.
У номінаціях Книга року ВВС, Есеїстика-2022 та Дитяча Книга року ВВС-2022 по 5 претендентів на перемогу.
|Фото: Ivankmit/Depositphotos
Переможців конкурсу оголосять у грудні.
До Короткого списку в номінації Книга року ВВС-2022 увійшли:
- "Тільки нікому про це не кажи", Ірена Карпа;
- "Ферія. 13 андалуських днів і ночей", Сергій Карюк;
- "Гіркі апельсини", Марина Манченко ;
- "Вілла Анемона", Галина Петросаняк;
- "Танці з кістками. Медичний трилер", Андрій Сем'янків (MED Goblin).
Дитяча Книга року ВВС-2022:
- "Примари Чорної діброви", Андрій Бачинський ;
- "Мої вимушені канікули", Катерина Єгорушкіна;
- "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні", Інна Ковалишена;
- "Сукня для Марусі", Грася Олійко;
- "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом", Уляна Чуба.
Книга року ВВС-Есеїстика-2022:
- "Подолати минуле: Глобальна історія України", Ярослав Грицак;
- "Дикий Захід Східної Європи", Павло Казарін;
- "Щось зі мною не так", Андрій Любка;
- "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття", Ірина Магдиш;
- "Наші. Інженерна історія України", Олена Шульга.
До журі конкурсу входять професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.
Переможець кожної номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.
Конкурс проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
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